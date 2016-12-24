One Plus 2 Güncelleme Aldı

One Plus tarafından piyasaya sunulan One Plus 2 modeli için önemli bir güncelleme yapıldı. İşte detaylar.

Güncellenme 24 Aralık 2016 22:13

One Plus 2 olarak adlandırılan yeni telefon modeli için 4.5G adında özel bir güncelleme yayınlandı. 4.5G teknolojisi pek çok farklı ülkede artık stabil bir şekilde kullanılabilir durumda ve piyasaya çıkan telefonlarda da bu doğrultuda yeni güncellemeler ile daha iyi bir internet deneyimini yaşanması amaçlanıyor.

Piyasaya sürülen One Plus 2 modelleri için de üretici firma tarafından yeni bir güncelleme sunuldu. Bu yeni güncelleme sayesinde artık kişiler internet konusunda daha iyi bir seçeneğe sahip olacak.

Volte Desteği Geldi

One Plus 2 için yapılan güncellemelerde volte olarak adlandırılan desteğin telefonlara eklendiği belirtilirken önemli bir uyarı da yapıldı. Öyle ki ilgili özelliğin kullanılabilmesi adına hizmet alınan operatörün bu yeni özelliği desteklemesi gerekiyor. Aksi halde bu yeni özellikten yararlanılması söz konusu olmayacak. Son güncelleme ile birlikte bu yeni özelliğin yanı sıra farklı iyileştirmeler de yapılmış durumda.

Özellikle uygulama kilitleme gibi sorunların giderildiği yeni güncelleme sayesinde kullanıcıların telefon deneyimleri çok daha iyi bir hale getirilecek. Aynı zamanda telefonlardaki oyun modu daha geliştirilmiş durumda. Oyun moduna geçiş yapan kullanıcılar daha iyi bir performans elde edebilecek. Güncelleme ile birlikte telefonlara gelen son yenilik ise yenilen ve tasarım açısından da değiştirilen ses ayar penceresi.