Olypiakos-Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu

Güncellenme 09 Mart 2017 21:45

Beşiktaş tarihi gecede Atina'da Olympiakos karşısında... Süper Lig'in lideri Beşiktaş Uefa Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak. Biz Türkler, gerekirse pire için yorgan yakarız. Ama bu sefer bir değişiklik yapıp, Stockholm için Pire’yi yakacağız! Avrupa devlerini bir bir dize getiren Kara Kartal, bu kez Olympiakos’u avlamak için kanatlanacak. Gökhan’lı, Talisca’lı, Quaresma’lı, Atiba’lı, Cenk’li Beşiktaş sahaya 80 milyonun desteğiyle çıkacak. Bu işin İstanbul ayağı da var ama Şenol Güneş ve öğrencileri çeyrek final biletini Yunanistan’da alacak.

11'LER

OLYMPIAKOS:Leali, Figueiras, Retsos, Botia, Cissokho, Cambiasso, Romao, Manthatis, Fortounis, Elyounoussi, Ansarifard.



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar



Olympiakos - Beşiktaş saat kaçta?

Olympiakos ile Beşiktaş arasındaki ilk maç Yunanistan deplasmanında 9 Mart'ta saat 23:05'te oynanacak. Rövanş maçı ise 16 Mart'ta saat 21:00'de İstanbul'da Vodafone Arena'da oynanacak.



Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart'ta, rövanşları ise 16 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'deki Friends Arena'da oynanacak.



Beşiktaş Olympiakos maçı hangi kanalda olacak?

İki takım arasında oynanacak mücadele TRT 1'den şifresiz olarak ekralara gelecek. Ayrıca maçın canlı-grafikli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

Caner Erkin sürprizi



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda bugün Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla yapacağı maç için dün bu ülkeye gitti. Siyah- Beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Başkent Atina’ya ulaştı. Beşiktaş’ın Yunanistan kafilesinde sakatlığı geçen Caner Erkin de yer aldı. Kara Kartal’ın, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Antalyaspor ile 23 Ekim 2016’da yaptığı maçta aşil tendonundan sakatlanan Caner Erkin, uzun bir süre sonra kadroya dahil edildi. Milli futbolcunun oyunun son bölümünde süre alması bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş kafilesi, güvenlik önlemleri altında buradan kalacağı otele geçti.

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