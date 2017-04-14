Olympique Lyon-Beşiktaş maçı: 7 taraftar yaralı

Olympique Lyon Beşiktaş karşılaşması sırasında çıkan olaylarda 7 taraftar, 3 polis ve 2 jandarma yaralandı. 12 taraftar da gözaltına alındı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 14:26

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.

Lyon Valiliği'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 taraftarın yanı sıra, 3 polis ve 2 jandarmanın da hafif yaralandığı bildirildi.

Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.

AA