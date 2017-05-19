Olympiakos adını finale yazdırdı

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek finale adını yazdırdı.

Güncellenme 19 Mayıs 2017 22:22

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos, Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 82-78 yenerek finale yükseldi.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda istediği gibi başlayamadı. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk 6 dakikada 9-9'luk eşitlik ortaya çıktı. Özellikle dış şutlarda Spanoulis ile Mantzaris'ten istediği verimi alamayan ve 7'de 1 üçlükle oynayan Olympiakos karşısında CSKA Moskova, çeyreğin son dakikasına yakaladığı 9-0'lık seriyle 18-9 önde girdi. İlk çeyrek Rus ekibinin 18-12'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte hücum ribaundlarında Augustine'yle etkili olan CSKA Moskova, 15. dakikayı 24-20 önde tamamladı. De Colo'nun sürüklediği hücumlarla sayılar bulmaya devam eden Rus temsilcisi, 17. dakikada farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 30-20. CSKA Moskova, Teodosic'in sayılarıyla etkili oldu ve çeyreğin sonunda farkı 13'e kadar (40-27) çıkardı. Rus temsilcisi, son hücumlarda Mantzaris ve Agravanis'in üç sayılık basketlerine engel olamasa da soyunma odasına 40-33 üstün gitti.

Final periyoduna girilirken farkı 4 sayıya indi

Üçüncü çeyrekte dış şutlarda etkili olan Olympiakos, 23. dakikada farkı 3'e indirdi: 46-43. Pota altında etkili olan Rus temsilcisi, 27. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 57-46. Çeyreğin sonuna 64-54 önde giren CSKA Moskova, son saniyelerde yine rakibinin dış şutlarını durduramadı. İkinci çeyreğin sonundaki senaryoyu tekrarlayan Olympiakos, yine Mantzaris ve Agravanis'in son 35 saniyede attığı birer üç sayılık basketle final periyoduna girilirken farkı 4'e düşürdü: 64-60.

Son çeyrek büyük heyecana sahne oldu. Final periyodunun ilk 2,5 dakikasında takımlar saha içi basket bulamadı. Hücumda tıkanan maçta serbest atışlardan sayılar üreten CSKA Moskova karşısında Olympiakos, son çeyrekte devreye giren Spanoulis'in basketiyle 36. dakikada maça dengeyi getirdi: 71-71.

Final periyodunda takımını sırtlayan Spanoulis, bitime 1 dakika 53 saniye kala attığı 3 sayılık basketle Yunan temsilcisini öne geçirdi: 73-74. Son bölümde iki taraf da 3 sayılık basketler buldu. Olympiakos, bitime 41.9 saniye kala Green'in 3 sayılık isabetiyle 79-76'lık üstünlük yakaladı. Skor, Yunan temsilcisinin lehine 79-77 iken iyi savunma yaparak rakibini durduran CSKA Moskova'ya top bitime 13 saniye kala geçti. Erken bir 3 sayılık atış deneyen Teodosic bunda isabet bulamayınca, Rus ekibi taktik faul yapmak zorunda kaldı. Taktik faullerde, bitime 6 saniye kala Spanoulis sadece bir atışı sayıya çevirdi (77-80). Kalan bölümde hata yapmayan Yunan temsilcisi sahadan 82-78 galip ayrılarak ilk finalist oldu.

Olympiakos'un finaldeki rakibi Fenerbahçe-Real Madrid maçının galibi olacak. CSKA Moskova ise 21 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçına çıkacak.

Olympiakos'tan bir geri dönüş daha

Olympiakos, Dörtlü Final'de hiç kaybetmediği CSKA Moskova'ya karşı yine önemli bir geri dönüşe imza attı.

İstanbul'da 2012 yılında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan Dörtlü Final'in finalinde rakibini 19 sayı geriden gelerek son saniye basketiyle yenen Olympiakos, 5 yıl sonra aynı salonda rakibine yine şans tanımadı.

Maçın tamamına yakınını önde götüren ve ikinci çeyreğin sonunda farkı 13'e kadar (40-27) çıkaran CSKA Moskova, 2012 yılında olduğu gibi yine üstünlüğünü koruyamadı. Yunan temsilcisi, çift haneleri kapatarak rakibini 82-78 yendi ve adını bir kez daha İstanbul'da finale yazdırdı.

Olympiakos, CSKA Moskova'ya karşı Dörtlü Final'de oynadığı 4. maçını da kaybetmedi. Yunan ekibi, CSKA Moskova'yı daha önce 2012 yılında finalde, 2013 ve 2015 yıllarında ise yarı finalde elemişti.

Spanoulis'ten muhteşem son çeyrek

Olympiakos'un yıldız oyuncusu Vassilis Spanoulis, son çeyrekteki performansıyla takımına galibiyeti getirdi.

İlk üç çeyrek saha içi isabet bulamayan ve sadece serbest atışlarda 4 sayı üreten Yunan oyuncu, final periyodunda takımının 22 sayısının 10'una imza attı. Son çeyrek sahneye çıkan yıldız oyuncu, maçı 14 sayı ve 6 asistle tamamladı.

Maçın en skorer ismi ise CSKA Moskova'da 23 sayı kaydeden Milos Teodosic oldu.

Öte yandan CSKA Moskova'nın tecrübeli oyuncusu Victor Khryapa aldığı 8 ribaundla Dörtlü Final'de 105. ribaunda ulaştı. Rus oyuncu Dörtlü Final tarihinde 100 ribaundu geçen ilk isim oldu.

AA