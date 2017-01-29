Olcay Şahan'dan galibiyet sonrası kolbastı şovu

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Medical Park Arena'da çıktığı ilk mücadelede Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Bordo mavili ekip skoru kolbastı oynayarak kutladı.

Güncellenme 29 Ocak 2017 21:39

Maçtan dakikalar:

15. dakikada Trabzonspor, yeni stadındaki ilk golünü Castillo ile buldu. Perreira'nın sağ taraftan ceza alanına yakın bir yerden kullandığı taç atışında Okay Yokuşlu, topu ayağıyla ceza alanına havalandırdı. Ceza sahası içinde N'Doye, topu kontrol ederek Castillo'ya çıkardı. Bu futbolcu, ceza yayının hemen içerisinden yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelerle buluşturdu: 1-0

19. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında kaleci Victor, Castillo'dan önce davranarak topu kontrol etti.

28. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Onazi'nin ara pasında, sağ tarafta ceza alanı son çizgisi yakınında topla buluşan Olcay Şahan, altıpas gerisindeki Yusuf Yazıcı'ya çıkardığı pasta, genç oyuncu yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden filelere gönderdi: 2-0

39. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Olcay Şahan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçta Trabzonspor, Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti.

49. dakikada Trabzonspor, 3. golü buldu. Olcay Şahan'ın ceza alanı içinde sağ taraftan pasında, penaltı noktasına yakın bir yerden Castillo yerden bir vuruşla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0

69. dakikada N'Doye'un ara pasında ceza alanına hareketlenen Castillo'nun şutunda, kaleci Victor iki hamlede topu kontrol etti.

73. dakikada Trabzonspor, penaltı golüyle farkı 4'e çıkardı. Castillo'nun ceza alanı sol tarafından pasında Rodagella, Pedroso tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Victor'un sol üst köşesinden filelere yolladı: 4-0

75. dakikada Ghilas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahale ettiği top direkten geri geldi.

69. dakikada N'Doye'un ara pasında ceza alanına hareketlenen Castillo'nun şutunda, kaleci Victor iki hamlede topu kontrol etti.

73. dakikada Trabzonspor, penaltı golüyle farkı 4'e çıkardı. Castillo'nun ceza alanı sol tarafından pasında Rodagella, Pedroso tarafından düşürülünce maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Uğur Demirok, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Victor'un sol üst köşesinden filelere yolladı: 4-0

75. dakikada Ghilas'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Onur Recep Kıvrak'ın müdahale ettiği top direkten geri geldi.

80. dakikada Olcay Şahan'ın ceza alanı dışından sert şutunda üst direkten dönen topu Rodallega tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Victor'da kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

İlk kez 3 maç üst üste galip geldi

Trabzonspor, Gaziantepspor'u yenerek bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste kazandı.

Ligin 17. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, 18. haftada da Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, Gaziantepspor karşısında da galip gelerek bu sezon ilki gerçekleştirdi.

İlk gol Castillo'dan

Trabzonspor'un Medical Park Arena'da oynadığı ilk maçta ilk golü atan isim Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo oldu.

Maçın 15. dakikasında aynı zamanda bordo-mavili formayla ilk golünü atan Castillo, karşılaşmada iki gol kaydetti.

Medical Park Arena'da ilk gol pasını ise Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynan son maçtaki tek golü kaydeden N'Doye verdi.

Taraftarın ilgisi büyük oldu

Trabzonspor'un yeni stadındaki ilk karşılaşmaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

24 bin seyirci kapasiteli Hüseyin Avni Aker Stadı'nda bu sezon arkasında büyük taraftar desteği bulamayan bordo-mavililerin, yeni stadındaki ilk karşılaşmasında seyirci sayısı 22 bin 645 olarak açıklandı.

Maç sonu kolbastı

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonrasında orta sahada toplanarak kolbastı oynadı.

Yeni transfer Olcay Şahan ve yabancı futbolcuların da yer aldığı kolbastı gösterisine taraftarlar da alkışlarla eşlik etti.

Futbolcular, takım malzemecisi Hayati Yalçın'ı da yanlarına çağırarak birlikte kolbastı oynadılar.

Bordo-mavili futbolcular, maç sonunda kaptan Onur Recep Kıvrak önderliğinde tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla kutladı.

-Gaziantepspor karşılaşmasının ilk yarısını bordo-mavili ekip 2-0 önde tamamladı.

9. dakikada Muhammed İldiz'in ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Onur Recep Kıvrak, güçlükle topu üsten kornere çeldi.

14. dakikada N'Doye'un hatasında topu önünde bulan Wallace Reis'in uzun pasında, Ghilas, kalesini terk eden Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

AA