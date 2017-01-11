Olcay Şahan Trabzonspor'da

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Güncellenme 11 Ocak 2017 21:30

Beşiktaş'ta transferler kadar, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda takımdan ayrılan ilk isim Olcay Şahan oldu. Milli futbolcu, Trabzonspor'a imza attı.

Devre arasında transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, kadrosunu Olcay Şahan ile güçlendirdi. Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan milli futbolcu, bordo-mavili kulüple 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Trabzonspor, daha önce kiralık olarak forma giyen Castillo'nun bonservisini almış, Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Carl Medjani'yi transfer etmişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BABA OLMUŞTU

Ünlü futbolcu Olcay Şahan, geçtiğimiz hafta baba olmuş ve sosyal medya hesabından bu mutlu anını paylaşmıştı.

NTV