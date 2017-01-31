Olanlar Oldu zirvedeki yerini koruyor

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp iki karaktere hayat verdiği Olanlar Oldu, gişenin liderliğini bu hafta da korudu.

Güncellenme 31 Ocak 2017 21:10

Mahsun Kırmızıgül'ün 400 salonda gösterime giren son filmi Vezir Parmağı, ise üçüncülük koltuğuna oturdu.

Bir önceki hafta sonunda açılışını gişenin zirvesinde gerçekleştiren Olanlar Oldu, ikinci hafta sonunda da liderliğini korumayı başardı. Box Office Türkiye verilerine göre; hafta sonunda 262.502 biletli seyirci tarafından izlenen film, 10 günde 884.045 seyirci rakamına ulaşmış oldu.



Açılışını üçüncü sıradan gerçekleştiren Disney animasyonu Moana, gişe performansını ikinci hafta sonuna da taşımayı başardı ve hafta sonunun en iyi salon başına seyirci ortalamasını yakalayarak ikinci sıraya yükseldi.

Box Office Türkiye'nin üçüncü sırasında ise haftanın yeni filmlerinden Vezir Parmağı yer aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi, beş günde sadece 242.182 biletli seyirci tarafından izlendi.

Gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Çalgı Çengi İkimiz, listenin dördüncü sırasında yer alırken, toplamda iki buçuk milyon seyirci rakamına yaklaştı. Haftanın bir diğer yeni filmi Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü (xXx: Return of Xander Cage), 152.396 biletli seyirci tarafından izlenerek listenin beşinci sırasından kendine yer buldu.

ZİRVENİN ADI PARÇALANMIŞ

ABD Box Office listesinin zirvesinde ise bu hafta da ‘Parçalanmış’ var. X-Men’in yeni nesil Charles Xavier’ı James McAvoy’un başrolünü üstlendiği gerilim filmi, geçen hafta yerleştiği zirve koltuğunu korudu. 9 milyon dolar bütçeli film, 2. haftasında 77 milyon dolar kazandı.

Listenin 2. sırasını vizyonun taze yapımlarından, çekimlerinde başrol köpeğe yapılan muamele ile gündeme gelen ‘Can Dostum’ filmi yer aldı. Açılışını 18,3 milyon dolar ile yaptı. Listenin 3’üncü sırasını ise 14 milyon dolarlık bütçesini dörde katlamayı başaran ‘Gizli Sayılar’ kaptı.