Öksürükten kurtulmaktan için neler yapılabilir?

Özellikle kış mevsiminde yakamızı bırakmayan şiddetli öksürükleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak için neler yapabiliriz?

Güncellenme 27 Aralık 2016 17:45

Özellikle soğuk kış günleridne günlük hayatımızı zorlaştıran ve kötü sonuçlara neden olan öksürük birçoğumuzun yakasını bırakmıyor. Bazen öksürükler sigara içenlerde kronik hale gelebilir. Ancak öksürmenin tek nedeni sigara olarak düşünülmemeli. Sigara içen ve bunedenle öksürdüğünü düşünenler de sürekli devam eden bir öksürük sorunları varsa doktora görünmelidir.

Öksürükten kurtulmak için bitkisel tarif:

Bir su bardağı ılık süte bir tatlı kaşığı bal karışıtırıp geceleri yatmadan için.

Süt sevmiyorsanız bunu karabiber yardımıyla da yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karabiberi bir yemek kaşığı civarında bal ile karıştırarak geceleri yatmadan önce ya da sabahları aç karnına yiyebilirsiniz. Bu karışım kısa sürede boğazınızın rahatlamasını ve öksürüğünüzün kesilmesini sdağlayacaktır.

Genel olarak öksürük problemi ertelenmemli, düzenli olarak doktor kontrolüne başvuurlmalıdır. Sigara içmek öksürüğe neden olur ancak tek başına öksürük yapan bir neden değildir. Öküsürük sorunu yaşadığınız zamanlarda sigarayı bırakmayı deneyebilir ya da en azından bu dönemde daha az içebilirsiniz.

Uyduğunuz odayı mutlaka havalandırmalısınız.

Rutubetli alanlardan uzak durmalısınız.

Sigara içmemelisiniz.

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