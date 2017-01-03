OHAL 3 ay daha devam ediyor

Olağanüstü Hal (OHAL) durumunun 3 ay süreyle daha uzatılmasını öngören tezkere görüşmeleri bugün TBMM'de gündeme getirilecek.

Güncellenme 03 Ocak 2017 15:19

NTV'de yer alan haberden edinilen bilgilere göre; OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

OHAL Bakanlar Kurulu toplasında ele alındı

OHAL'in uzatılıp uzatılmayacağı bir süredir merak konusuydu. Konu dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında ele alındı.

Yıldırım uzatılmasının görüşüleceğini söyledi

Başbakan Yıldırım da, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda OHAL'in 3 ay daha uzatılmasının Meclis'te bu hafta görüşüleceğini açıklamıştı.

OHAL uygulamasının süresi 19 Ocak'ta sona eriyordu.

NTV