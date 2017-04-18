OHAL 19 Temmuz'a kadar uzatıldı

OHAL'in, 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Güncellenme 18 Nisan 2017 21:20

Olağanüstü Hal'in (OHAL), 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan tezkere üzerinde şahsı adına yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine ve ülkenin terör örgütlerine yönelik verdiği mücadeleye işaret ederek, OHAL uygulamasının böyle bir ortamda zorunluluk olduğunu belirtti.

Alparslan, OHAL'in uzatılmasının haklı gerekçeleri olduğunun altını çizerek, "Bu şekilde devletimizin birlik ve beraberliğine kasteden düşmanlara karşı daha net bir mücadele ortaya konulacaktır." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da şahsı adına konuşmada, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçlarına gölge düştüğünü, bunun sorumlusunun ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olduğunu öne sürdü.

Bekaroğlu, OHAL'in uzatılması talebini de eleştirerek, iktidarın OHAL'in cazibesine kapıldığını ve "OHAL devletine evrilme" tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Bu gidiş tehlikeli bir gidiştir" diyen Bekaroğlu, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile OHAL'in istismar edildiğini, kötüye kullanıldığını ileri sürdü.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, OHAL'ın 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

Öte yandan Danışma Kurulunun; Genel Kurulun, TBMM'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması için 23 Nisan Pazar günü saat 14.00'te özel gündemle toplanmasına ilişkin önerisi de Genel Kurulun onayına sunularak kabul edildi.

AA