Oğuzhan Özyakup: "Beşiktaş'ta çok mutluyum"

"Beşiktaş'taki hedeflerime ulaştım" açıklamasının ardından transfer iddiaları ortaya çıkan Oğuzhan Özyakup, sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

Güncellenme 31 Mayıs 2017 22:21

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, NTV Spor canlı yayınında transferle ilgili açıklamalar yaptı. "Beşiktaş'taki hedeflerime ulaştım" sözünün yanlış anlaşıldığını ifade eden Oğuzhan, kendisine ulaşan bir teklif olmadığını söyledi.

Beşiktaş formasıyla üst üste ikinci şampiyonluklarını kazanan Cenk Tosun, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, NTV Spor canlı yayınına katıldı ve açıklamalar yaptı.



"AVRUPA HEDEFİM VAR, FAVORİM LA LIGA"



Şampiyonluğun kazanıldığı Gaziantepspor maçının ardından yaptığı açıklamaya değinen yıldız oyuncu transfer konusunda şu ifadeleri kullandı;



"Transfer olacak mısın?" diye sorular soruldu bana. Ben de sezon devam ederken bir kere bile böyle bir şey düşünmedim Arkadaşlarıma ayıp olurdu. Beşiktaş’la hedeflerime ulaştım derken bu sezonki hedefimden bahsediyordum. O da şampiyonluktu. Beşiktaş’ta çok mutluyum. Burada kalıp başarılı olmak istiyorum ama yurtdışında oynama hedefim de var. Arda Turan gibi ülkemi temsil etmek isterim. Lig bitmeden kimse benimle transfer konuşmasın dedim. Şimdi de milli takım var. Eğer teklif gelirse tatildeyken bu konular konuşulur. Avrupa liglerinin hepsi kaliteli ama benim favori ligim İspanya La Liga. Mesela Necip Premier League oyuncusu fiziksel gücünden dolayı ama ben La Liga’yı isterim."



"GOMES VE SOSA'NIN GİDİŞİ ETKİLEDİ"



Geçen sezon takımdan ayrılan isimlerin tüm takımı etkilediğini söyleyen yıldız oyuncu, "Gomez ve Sosa gerçekten özel oyuncular. Sadece futbolcu olarak değil, karakter olarak da çok özel insanlardı. Bu iki isim dışında Gökhan Töre ve İsmail Köybaşı da takımdan ayrıldı. Hepimiz bu gidişlerden etkilendik. Sonuçta şampiyon kadroyu korumak istersiniz. Yerlerine gelen isimler çok kaliteliydi ama biraz geç geldiler. Adriano, Gökhan İnler ve Talisca takıma ısınmakta çok zaman kaybetmediler. Bir tek Aboubakar ısınmakta sorun yaşadı çünkü İngilizcesi zayıf, sadece Fransızca konuşuyor biraz da Portekizce. Yabancılara sahip çıkmak ve onları takıma adapte etmek şampiyonluğa giden takımlarda yerliler çok önemlidir." ifadelerini kullandı.



KENDİNİ EN RAHAT HİSSETİĞİ POZİSYON HANGİSİ? SOSA-TALISCA FARKI



"Sezon başında Sosa gidince 10 numara oynadım ve eleştirildim. Defansın önünden oyun kurmak benim için daha rahat. 10 numarada oynarken biraz daha forvet gibi top alıyorsun. O biraz beni zorladı. Hocamızın nerede ihtiyaç varsa orda oynarım ama en rahat ettiğim yer savunma önü. Talisca 2. forvet gibi golü hissediyor ama Sosa tam 10 numara. Talisca kendini bazen maç içinde göstermiyor ama takım kötüyken sahneye çıkıp gol atıp ya da attırıyor. Sosa varken daha fazla pas oyunu yapıyorduk. Talisca daha fazla gol düşünüyor."



ÖRNEK ALDIĞI İSİM BİR İSPANYOL



24 yaşındaki yıldız oyuncu, 'Örnek aldığın futbolcu?' sorusuna ise, "Eskiden Zidane'ı izliyorduk ve çok beğeniyordum. Zidane sonrası ise Fabregas. Fabregas cidden örnek aldığım bir oyuncu." cevabını verdi.

NTV