Öğretmen ve polis emeklileri bin lira ikramiye alacak

7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olan ve 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunan polis ve öğretmen emeklileri bin lira emekli ikramiyesi alabilecek.

Güncellenme 03 Şubat 2017 13:16

30 yılın üzerinde hizmet veren ve 7 Ocak 2015 tarihinden emekli olan memurlara ek ikramiye başvuruları alınmaya başladı.

Bu süreçte öğretmen ve polis emeklilerin ise en az bin lira ikramiye alacağı öngörülüyor.

Şartları taşıyan kamu çalışanları geriye dönük yıllık 50 lira ile 2.587 lira arasında değişen tutarlarda ek ikramiye alacak. 2005 yılından sonra emekli olmuş polis ve öğretmenler de 30 yılı aşan her yıl için bin liradan başlayan ikramiye alabilecekler.

Hürriyet’te yer alan habere göre, torba kanunla getirilen düzenleme çerçevesinde yaklaşık 408 bin kişiye 2.1 milyar lira emekli ikramiyesi ödenecek. 2005 yılından sonra emekli olan öğretmenlere yıllık en az bin TL ve üzerinde ikramiye ödemesi yapılacak.

İkramiye başvuruları Ocak 2018’e kadar sürecek

Torba kanun uyarınca, 7 Ocak 2015 tarihinden önce 30 yılın üzerinde hizmetle kamudan emekli olanlara yapılacak ilave ikramiye ödemeleri için takvim işlemeye başladı. Kanun Resmi Gazete’de 27 Ocak 2017 tarihinde yayımlandığı için, ikramiye başvurularının 26 Ocak 2018 tarihine kadar bir yıllık sürede yapılması gerekiyor.

Emekli ikramiyesi ödemesinden, 7 Ocak 2017 tarihinden önce vefat eden memurların dul ve yetimleri gibi kanuni vârisleri ile emeklilerin kendileri yararlanacak. Bunlara, 30 yılı aşan her “tam yıl” için emekli ikramiyesi ödenecek.

1 yıl içinde ikramiye başvurusunda bulunmayanlar haklarını kaybedecekler



Ödenecek emekli ikramiyesi, emeklilik ya da ölüm gibi nedenlerle görevin sona erdiği tarihteki emekli keseneğine esas aylık unsurları üzerinden ve emekli aylıklarının başlangıç tarihindeki kat sayılar esas alınarak yapılacak. Ancak, bir yıl için ödenecek ikramiye tutarı 50 liranın; ödenecek toplam ikramiye tutarı da 100 liranın altında olamayacak. 1995 ve öncesinde emekli olan ya da hayatını kaybedenler için yıllık 50 lira ikramiye ödenecek.



Hak düşürücü süre 1 yıl

Kanundan yararlanmak için tanınan 1 yıllık başvuru süresi, “hak düşürücü süre” olarak kabul ediliyor. Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde, emekli ikramiyesi hakkı ortadan kalkacak. Bu nedenle hak sahiplerinin 26 Ocak 2018 tarihine kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Torba kanun çıkmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) emekli ikramiyesi için başvuru yapıp dava açmamış olanların eski başvuruları, 27 Ocak 2017 tarihinde yapılmış kabul edilecek. Bunların yeniden başvuruda bulunmalarına gerek olmayacak.

Ancak, bu durumdaki kişilerin, 4 ay içinde paraları yatırılmadığı takdirde, bir yıllık sürenin dolmasını beklemeden, her ihtimale karşı başvuruda bulunmasında yarar var. Başvuru yapılan tarihi izleyen üç ay içinde ödemeler yapılacak.

Kaynak: Hürriyet