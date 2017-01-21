Öğrencilere tatilde ücretsiz sinema hediyesi

Beyoğlu Belediyesi öğrencilere ara tatilde karne hediyesi olarak Turabibaba Kütüphanesinde ücretsiz film izlettirecek.

Güncellenme 21 Ocak 2017 11:36

Beyoğlu Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz film izletecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Turabibaba Kütüphanesinde gösterilecek renkli ve eğlenceli filmlerle öğrencilerin unutulmayacak bir yarıyıl tatili geçirmeleri amaçlanıyor.

Tatil boyunca 7-14 yaş grubundaki çocuklar filmleri, her salı, perşembe ve cumartesi 13.30'da izleyebilecek.

Sinema gösterimleri ile çocukların tatilini kütüphaneyi de kullanarak değerlendirmeleri hedefliyor.