Öğrencilerden görev başındaki askerlere moral desteği

Bursa'da ortaokul öğrencilerinden zorlu şartlar altında terörle mücadele eden mehmetçiklere anlamlı destek.

Güncellenme 31 Aralık 2016 13:56

Bursa'da ortaokul öğrencilerinin hazırladığı yiyecekler ile kaleme aldığı mektup ve şiirler, terörle mücadelenin yoğun şekilde sürdüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı askeri üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik'e ulaştırıldı.

Bursa'da ortaokul öğrencilerinin, terörle mücadele yürüten güvenlik güçlerine moral olması için hazırladığı yiyecekler ve kaleme aldıkları sevgi dolu mektup ve şiirler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Çukurca'nın Güven Dağı'ndaki askeri üs bölgesinde vatani görevini yapan askerlere ulaştırıldı.