Ödeme Teknolojilerinde Hedef 2020!

Son yıllarda dijital ödeme sistemleri daha çok ilgi görmeye başlarken, özellikle 2020 yılında ödeme sistemlerinin yüzde 25 oranında dijitale aktarılacağı belirtildi.

Güncellenme 06 Ocak 2017 17:03

Dijital ödeme sistemleri kullanıcılar için çok daha pratik bir yöntem sunduğu gibi bu anlamda giderek yükselen bir kullanım oranı DA bulunuyor. Bu açıdan sektörün geleceği ile ilgili yapılan tahminlerde de oldukça olumlu tablolar çiziliyor.

Yapılan açıklamalar ve değerlendirmelere göre dijital ödeme sisteminde 2020 yılının dönüm noktası olabileceği belirtildi. 2020 yılı itibariyle sektörde dijital ödeme sistemini kullanan kişiler yüzde 25 oranına ulaşmayı başaracak. Bu bakımdan 2020 yılı sonrasında dijital ödemenin daha popüler hale gelmesi, ödeme konusunda daha farklı bir imkan sağlayacak ve alışkanlıkları değiştirecek.

Nesnelerin İnterneti Fark Yaratacak!

Özellikle evlere girecek olan nesnelerin interneti sayesinde kişilerin internet üzerinden sipariş vererek ihtiyaçlarını karşılayacak olması, ödeme sistemlerinde daha çok dijital ödemenin kullanılmasını zorunlu kılacak. Bu açıdan 2020 yılı itibariyle kullanıcıların ödeme alışkanlıklarının büyük oranda değişeceğini söylemekte de oldukça kolay.

Yazılım firmaları tarafından geliştirilen ödeme sistemleri, üstelik güvenlik noktasında da herhangi bir dezavantajı sahip değil. Güvenlik önlemlerinin alınmış olması, kullanım konusunda da herhangi bir sorun yaşanmasını önlüyor. Bu açıdan önümüzdeki aylardan itibaren dijital ve mobil ödeme gibi alternatif ödeme yöntemleri kuşkusuz daha büyük bir sektör yaratmayı başaracak.