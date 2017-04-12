Oda TV davasındaki 13 sanık beraat etti

Mahkeme Oda TV davası kapsamında yargılanan 13 sanığın beraat etmesine karar verdi.

Güncellenme 12 Nisan 2017 14:00

Oda TV davasında tutuklu bulunan aralarında gazeteciler Ahmet Şık, Yalçın Küçük, Nedim Şener ve Soner Yalçın ile eski emniyet müdürü hanefi Avcı’nın da yer aldığı 13 sanığın beraatine karar verildi.

NTV’de yer alan habere göre, Mahkeme, 6 yıldır devam eden Oda TV davasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu Ahmet Şık, Soner Yalçın Küçük, Barış Pehlivan, Nedim Şener, Barış Terkoğlu, Hanefi Avcı, Muhammet Sait Çakır ve Coşkun Musluk katıldı. Sanıklardan Doğan Yurdakul, Müyesser Yıldız, Mümtaz İdil ve İklim Bayraktar duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti sanıklara son sözlerini sordu.

Başka suçtan tutuklu Ahmet Şık, söyleyecek çok sözünün olduğunu, sözleri söylerse hakkında yeni bir dava açılacağını belirterek, "Hakkımızda yeni iddianame yazan iktidarın tetikçiliğini yapanları kastediyorum. Bu Adliye sarayı adaletin mezarı oldu. Girişteki adalet heykelin terazisinde bir tarafında adalet şeref diğerinde adaletsizlik ve şerefsizlik var. Ve maalesef bu yargı mensupları için bu terazinin kefesindeki kötülük daha ağır oluyor" ifadelerini kullandı.

Soner Yalçın FETÖ’den şikayetçi oldu

Soner Yalçın sözlerini 7 yıldır söylediğini kaydederek, beraatine karar verilmesini istedi, FETÖ'den şikayetçi olduğunu belirtti. Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı da mahkeme heyetinden kendi ve tüm arkadaşları adına beraat talep ederek, kumpas kuranlar hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Nedim Şener’in son sözü “Hrant için adalet için” oldu

Nedim Şener ise son sözünün aslında ilk duruşmada söylediği "Hrant için adalet için" olduğunu söyledi. Kendisinin bu davayla ilişkilendirilmesinin nedeninin Hrant Dink cinayetindeki sorumluları açığa çıkarması olduğunu vurgulayan Şener,"Benim yaptığım yazdıklarımla kamuoyunu uyarmaktı. Bu davada yargılananların yazdıkları okunsaydı Türkiye bu günleri bu denli yaşamazdı, önlemler alabilirdi. Bu dava bize çok şey kattı çok şey götürdü. Bu davadaki sanıkların haklarının teslim edilmesini istiyorum. 'Hrant için adalet için' diyorum" diye konuştu.

Duruşma salonunda bulunan diğer sanıklar da beraatlerini istedi. Duruşmaya katılmayan 4 sanığın avukatları, müvekkillerinin beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Savcılığı suç duyurusunda bulunuldu

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme; Gazeteciler Yalçın Küçük, Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın ile eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın beraatine karar verdi.

Mahkeme, Oda TV kumpasını kuran kamu görevlileri hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

43 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandılar

İddianamede, Yalçın Küçük'ün ''silahlı örgüt kurmak ve yönetmek'', ''kaos ortamı oluşturmak amacıyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek'' gibi suçlardan 21 yıldan 43 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Soner Yalçın'ın 36 yıl, Ahmet Şık, Nedim Şener ve Hanefi Avcı'nın da on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanıklara da benzer suçlara ilişkin 7,5 ile 23 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

Kozinoğlu cezaevinde yaşamını kaybetti

Davanın sanıkları arasında yer alan Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetmesi nedeniyle hakkında dava düşürülmüştü.

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