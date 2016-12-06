Obradovic'in sözleşmesi 3 yıl uzatıldı

Fenerbahçe, Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Güncellenme 06 Aralık 2016 18:54

Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini 3 yıllığına yeniledi.

2013-2014 sezonundan bu yana Fenerbahçe Basketbol Takımı’nın başantrenörlüğünü yapan Zeljko Obradovic, Ülker Stadyumu’nda gerçekleştirilen imza töreni ile kendisini 3 yıllığına daha sarı-lacivertli renklere bağladı. Fenerbahçe Basketbol Takımı ile 2 Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu kazanma başarısı gösteren 56 yaşındaki deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile THY Euroleague’de de 2 kez Final-Four oynadı.

Gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanı sıra, Asbaşkan Ozan Balaban ve Fenerbahçe Basketbol Takımı Genel Menajeri Maurizio Gherardini de katıldı.

Yıldırım: “Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri”

Gerçekleşen imza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, “Bugün Türkiye’de olmayan hadiselerden birine imza atıyoruz. Basketbolda tarihi bir insan olan Obradovic ile yeni sözleşme imzalıyoruz. Kendisi ile bu imzayı kalplerde atmıştık, bugün de resmiyete döküyoruz. Obradovic’i anlatmaya gerek yok zaten, yaptıkları ortada. Kendisi dünyanın en iyi antrenörlerinden birisi. Geçen hafta oynadığımız Real Madrid maçı, 200 ülkede canlı gösterildi. Bunun bir maddi karşılığı olmaz. Geçen yıl Euroleague’de ikinci olduk. Umarım bu sene İstanbul’da oynanacak olan Final-Four’a kalıp, bu sefer taraftarımızın önünde kupayı kazanırız” dedi.

“A Milli Takım’ı da çalıştırması lazım”

Yıldırım, Sırp antrenörün aynı zaman da A Milli Basketbol Takımı’nı da çalıştırması gerektiğini belirterek, “Benim şahsi fikrim, kendisinin Milli Takımı da çalıştırması lazım. Ama kendisi her zaman Fenerbahçe’yi önde tutuyor. Benim gönlümden geçen Obradovic’in Milli Takımı da çalıştırması” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe artık dünya markası”

Basketbol takımının sponsor anlaşması ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Yıldırım, “Türkiye’de sponsorluk ilişkisi son 10 yıldır başladı. Fenerbahçe artık bir dünya markası ama firmalar bizlere sponsor olmaya korkuyorlar çünkü diğer takım taraftarlarından tepki almaktan korkuyorlar. Ama önümüzdeki yıl için görüştüğümüz firmalar var önümüze bir isim alacağız” dedi.

Obradovic: “Başkanın bana ne kadar güvendiğini biliyorum”

3 yıllık anlaşma imzalayan Zeljko Obradovic ise yaptığı açıklamada, Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün parçası olduğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, “Böyle insanlara çalıştığım için çok mutluyum. Kulübün menfaatleri ve takımın iyiliği için sizin de güveniniz sayesinde en güzel şekilde çalışabiliyorum. Başkanın da bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Kontrat imzalamak önemlidir ama aramızda olan güven çok daha önemlidir. Benimle çalışmak kolay değildir, oyuncularım da bunu iyi biliyor ama günün sonunda hepsi onları ne kadar sevdiğimi de biliyor. Bizim kulüple ve taraftarlarla çok sağlık bir ilişkimiz var. Bu sağlıklı ilişki de başarı getiriyor. Sezonun tamamı hiçbir zaman iyi olamıyor, zor anlarımız ya da mağlubiyetlerimizde olacak ama önemli olan birlik. Bana ve ekibime olan güvenden dolayı çok teşekkür ederim. Bu kontrat büyük sorumluluk umarım başarılı oluruz” şeklinde konuştu.

“Milli Takım için beni düşünmeleri gurur verici”

Obradovic, Aziz Yıldırım’ın kendisi için dile getirdiği Milli Takım’ı çalıştırma isteği ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise, “Ben Fenerbahçe’nin antrenörüyüm. Kulübüme her şeyimi vererek devam etmek istiyorum. Şu an hem kulüp hem de Milli Takım çalıştıracak yaşta değilim. Yazı tatil yaparak geçirmek istiyorum. Bunu 12 yıl boyunca kendi ülkemi çalıştırarak yaptım ama o zamanlar daha geçtim. Ama beni bu görev için konuşmaları çok gurur verici” cevabını verdi.

“Ömer Onan’a başarılar diliyorum”

Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu’nda (TBF) Genel Koordinatörlük görevini yürüten Ömer Onan’ın, takımdan ayrılması ile ilgili gelen bir soru üzerine ise Sırp antrenör, “Bizim için kolay olmadı. Başkanımızla birlikte verilen bir karar oldu. Kendisi kulübümüzü çok iyi bilen ve daha önce burada forma giymiş bir isimdi. Bize yardımı çoktu ama böyle karar alındı. Kendisine başarılar diyorum” diye konuştu.

İHA