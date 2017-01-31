Nusret’in Mobil Oyunu Yapıldı

Türkiye'de ve yurtdışında en çok konuşulan isimlerden birisi olan Nusret'in mobil cihazlara yönelik oyunu yapıldı.

Güncellenme 31 Ocak 2017 22:11

Türkiye'de dikkatleri üzerine çektikten sonra dünya genelinde de popüler hale gelen Nusret için yeni bir oyunun geliştirildiği duyuldu. Şu an için sadece iOS platformunda kullanılabilir olan oyun Salt Chef adıyla yayınlanıyor.

Salt Chef Sunuldu!

Kullanıcılar mevcut oyunu indirerek fenomen Nusret karakterini oyun ile canlandırabilecek. iOS 7 ve üstündeki işletim sistemleri tarafından desteklenen oyunda Türkçe dil desteği bulunmadığı gibi İngilizce, Fransızca, Japonca ve Çince dillerinde oyun oynanabiliyor. Özellikle oyunun amacı dikkat çekici.

Amaç ızgara üstündeki etin yanmadan uygun bir şekilde pişirilmesi. Bu bakımdan oyunu oynayacak kişiler bir anlamda ızgara başında becerilerini sergileyecek ve Nusret karakteriyle birbirinden lezzetli etler hazırlayacak. Üstelik tüm bu işlemler yapılırken Nusret'in popüler hale gelen el hareketlerinin de oyunda görülmesi söz konusu. Bu bakımdan dünya genelinde popüler olan birisinden hareketle geliştirilen yeni oyunun dikkat çekmesi, yüksek kullanıcı sayısına ulaşması bekleniyor.

iOS işletim sistemi için geliştirilen oyunun önümüzdeki dönemlerde Android için de uygun bir hale gelmesi en büyük beklentilerden bir tanesi. Zira milyonlarca Android kullanıcısına sunulacak oyun kuşkusuz daha yüksek istatistiklere sahip olabilir. Bu açıdan önümüzdeki günlerde ilgili oyun Android sürümüne Yenilik geliştirildiğini ne duyurulması sürpriz olmayacak.