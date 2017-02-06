Numan Kurtulmuş'tan vergisini zamanında ödeyene indirim müjdesi

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, vergisini eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükellefler için kurumlar vergisi ve gelirler vergisinde yüzde 5'e kadar indirim yapabileceğini belirtti

Güncellenme 06 Şubat 2017 22:04

Kurtulmuş, vergisini eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükellefler için kurumlar vergisi ve gelirler vergisinde yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

Çanakkale Ayvacık'taki deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini ileterek konuşmasına başlayan Kurtulmuş, "Depremzedelerin her türlü zarar ve ziyanının tazmin edilmesiyle ilgili başta valiliğin koordinasyonunda olmak üzere ilgili birimlerimiz çalışmaya devam etmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli bütün yardım malzemeleri ulaştırılmıştır. Çadırlar, konteynırlar ilgili bölgeye nakledilmiştir. Geçmiş olsun. Allah memleketimizi, ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun." dedi.

"Varlık fonu garanti mahiyetinde"

Kurtulmuş, bazı büyük kamu kuruluşlarının Varlık Fonuna devredilmesiyle hükümetin ne amaçladığının sorulması üzerine, şu görüşlere yer verdi:

"Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi, yürütülmesiyle ilgili bir niyet söz konusudur. Ayrıca, devletin elinde çok kuvvetli bir kaynak oluşması sağlanmaktadır. Böylece Türkiye ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilecek, olası birtakım ekonomik salvolara karşı kendisini koruyabilecek daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir. Bu, Türkiye ekonomisinin kaynaklarının etkin verilmesi kullanılması için önemli bir adım olacaktır. Bu kanaatle, bu niyetle bu adım atılmıştır."

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, aynı uygulama çerçevesinde Savunma Sanayii Destekleme Fonundan 3 milyar liranın Varlık Fonuna üç aylığına devredilmesine yönelik soru üzerine de şunları kaydetti:

"Söylediğim gibi, mühim olan, kamunun elinde kuvvetli bir varlık yapısının, varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu, Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, birtakım dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse 'garanti' mahiyetinde olan bir fondur. Savunma Sanayiinden ilgili kaynağın buraya aktarılmasının amacı, aynı şekilde kullanımın aynı kaynakta toplanarak, daha etkin kullanımını sağlayabilecek bir adımın atılmasıdır."

İndirim müjdesi

Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında, vergilere ilişkin birtakım düzenlemelerin yapılması konularının Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından gündeme getirildiğini belirtti.



Kurtulmuş, "Vergisini geçmiş dönemlerde eksiksiz ve vaktinde ödeyen mükelleflerimiz için vergilerinde, yüzde 5'e kadar indirim yapabilecek bir uygulama konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi öngörülmüştür. Böylece vakti zamanında vergisini ödeyen, tam olarak ödeyen, eksiksiz olarak ödeyen insanlarımız, girişimcilerimiz, şirketlerimiz özellikle Türkiye sanayinin, ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz bu vergi indirimlerinden yararlanmış olacaklardır." diye konuştu.

"İstihbarat paylaşımında olumlu gelişmeler var"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, İncirlik Hava Üssü'nden kalkan Alman Tornado uçaklarının Türkiye ile gerekli istihbari bilgileri paylaşmadığı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:



"Koalisyon ülkelerinin, El Bab operasyonu ve Fırat Kalkanı Harekatı içinde istediğimiz desteği vermediğini bir kez daha ifade etmek isterim. Almanların keşif uçuşları sırasında elde ettiği bilgilerin önemli bir kısmını paylaştıklarını biliyoruz. İsteriz ki bu koalisyon güçleri ellerindeki bilgileri tamamen bizle paylaşsın, biz de onlarla paylaşalım. Çünkü Türkiye sahada pratik olarak silahlı mücadele veren tek ülke. Hem DEAŞ'a karşı önemli bir mücadele veriyoruz hem de aynı şekilde PYD/PKK unsurlarının Türkiye zarar vermesini önleyecek her türlü girişimi de yapmaya çalışıyoruz. Bizim dostlarımızdan, müttefiklerimizden beklediğimiz, sadece DEAŞ'a karşı birtakım bilgilerin, bulguların ya da istihbaratın paylaşılması değil. Aynı şekilde PKK/PYD unsurlarının da Türkiye'ye karşı hareketlenmeleri konusunda Türkiye'nin bilgilendirilmesidir. Dostluk, müttefiklik bunu gerektirir. Son zamanlarda, bilgi, istihbarat paylaşımında olumlu gelişmeler vardır. Ama bütünüyle, bütün bilgilerin paylaşıldığı istihbarat paylaşımını da beklediğimizi ifade etmek isterim."

"Maalesef çok geç"

Ahmet Türk'ün "Bizim de hatalarımız oldu." açıklaması hatırlatılan Kurtulmuş, yıllardır HDP'lilere, "Oy aldığınız halka ihanet eden, elinde silah bulunan, halka karşı silah kullanan, halkın yaşadığı şehirlerin, evlerin, sokakların içine bombaları kazarak yerleştiren bu terör örgütüne karşı durun. 'Biz, sizinle beraber değiliz, bu yaptıklarınızı asla tasvip etmiyoruz.' deyin. Terörle aranıza mesafe koyun, terörü lanetleyin. Size oy veren bölge halkının terör örgütlerinden bu kadar büyük zarar görmesini önleyin." dediklerini aktardı. HDP'deki bazı milletvekillerinin bunu yapamadıklarına işaret eden Kurtulmuş, terörle arasına mesafe koymak şöyle dursun, sanki terör örgütünün bir yan koluymuş gibi hareket ettiklerini dile getirdi.



Kurtulmuş, HDP'li bazı milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldıklarını, terör örgütünün lojistik anlamda desteklenmesine katkıda bulunduklarını ifade ederek, "Kendilerine oy veren halkın iradesine ihanet ettiler." dedi.



Ahmet Türk'ün açıklamalarının çok daha yüksek sesle söylenmesinin faydalı olacağı kanaatinde olduklarını belirten Kurtulmuş, "Ama maalesef çok geç olmuştur. Şimdi bundan sonra biz Türkiye'ye, bölgedeki halkımıza karşı acımasızca terör faaliyetlerini sürdüren örgütün diz çöküp, bu terör faaliyetlerini yapamaz noktaya gelmesinden başka hiçbir imkan artık elimizde kalmamıştır." diye konuştu.

"Varlık Fonu bizatihi kendisi milli bir kuruluştur"

Varlık Fonu'nun, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlü bir fona sahip olması ve ülke ekonomisi üzerinde yapılabilecek operasyonlara karşı Türkiye'nin kendisini garantiye alması için ortaya konmuş bir fon olduğunu anlatan Kurtulmuş, daha etkin bir şekilde bu kuruluşların yönetiminin sağlanacağını söyledi.

"Duyun-u Umumiye" gibi sözlere "yanlış ve yersiz" nitelendirmesinde bulunan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Varlık Fonu'nun bizatihi kendisi milli bir kuruluştur, oluşumdur. Ekonominin milli tarafını güçlendirmek için atılmış bir adımdır. Düyun-u Umumiye ise ekonominin gayri milli olmasını sağlayacak bir amaçla atılmış olan bir adımdı. Yanlış, yersiz, alakasız bir benzetmedir." değerlendirmesinde bulundu.

AA