Numan Kurtulmuş yaz saati tartışmasına noktayı koydu

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yaz saati uygulaması kararından geri adım atılmayacağını belirtti.

Güncellenme 27 Aralık 2016 20:19

Saatler geri alınacak mı sorusunun cevabını Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş verdi. Kurtulmuş herkesin merak ettiği konuyla ilgili son noktayı koydu: Yaz saati uygulamasında değişiklik yok.

2016'NIN SON BAKANLAR KURULU TOPLANTISI

Kurtulmuş, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

2016 yılının son Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, "2016 yılı hepimiz için hatta bütün dünya için oldukça zor bir yıl oldu. İnşallah 2017 yılı bütün bu zorlukları yenmiş, aşmış, çok daha huzurlu, çok daha güvenli, içerideki ve dışarıdaki bütün düşmanlarını alt etmiş, milli birliğini ve beraberliğini, kenetlenmesini sürdüren bir Türkiye'yi inşa etmek için bize imkan tanır." diye konuştu.

Gazetecilerin yeni yılını tebrik eden Kurtulmuş, yeni yılın hayırlar, başarılar ve mutluluklar getirmesini diledi.

YAZ SAATİ AÇIKLAMASI: GERİYE ALMA NİYETİMİZ YOK

Tartışmalara neden olan yaz saati uygulamasıyla ilgili bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorulan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Yaz saati uygulamasıyla ilgili herhangi bir çalışmamız yok. Geriye alma şeklinde bir niyetimizin olmadığını ifade etmek isterim" diye yanıt verdi.