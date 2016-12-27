Numan Kurtulmuş: "Türkiye fiilen bir savaş içerisinde"

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, IŞİD'in yakarak infaz ettiği iddia edilen askerlerle ilgili 'teyit edilen bilgi yok' açıklaması yaptı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 14:17

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu sonrasında gazetecilerin yönelttiği soruları cevaplandıran Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kendisine sorulan IŞİD tarafından yakılarak infaz edildiği öne sürülen askerlerle ilgiye soruya, "TSK ve Genel Kurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmiş bilgi yok" şeklinde cevap verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, 'Türkiye ile AB arasında gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması için neler yapılabilir' konusu Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi. Şu anda altertatif senaryolar olduğu görüldü.

Bahçeli ve Yıldırım anayasa teklifi için yeniden bir araay geldi

MHP ile Anayasa konusundaki görüşmeler başından beri şeffaf yürüyor. Baştan belirlenen prensipler çevresinde görüşülüyor. herhangi bir sapma söz konuısu değil. MHP Anayasa Paketi'ne destek vermeye devam edecektir.

IŞİD tarafından yayımlanan görüntüler soruldu

Bu görüntülerle ilgili netleşmiş bir bilgi yoktur. Bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Doğru olsun olmasın bu tarz görüntülerle halkı korkutmaya içine kapatmaya çalışıyorlar. Medyadaki bazı arkadaşlar ayaklarını denk alsın. Sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değil. Türkiye fiilen bir savaş içerisinde. Kimse bu dönemde böyle bir duyarsızlık içinde olmasın.

Milliyet