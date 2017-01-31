Nougat İçin Yeni Bir Beta Sürümü Daha Geldi

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemi için yeni bir Beta sürüm sunuldu.

Güncellenme 31 Ocak 2017 19:47

Google Pixel, Google Pixel XL, Nexus 5x, Nexus Player için sunulan yeni versiyon ile birlikte Android 7.1.2 Nougat Beta denemesi başlayacak. Açık Beta sürümü bugün itibarı ile başlayan Android için yeni özellikler cihazlarda denenebilecek. Geliştireci kaydı bulunan herkes tarafından yeni sürümün indirebileceği belirtilirken, önümüzdeki günlerde işletim sisteminin daha yüksek kullanım oranlarına ulaşması bekleniyor.

Yeni Sistemde Neler Var?

Yeni işletim sisteminin nelerde yenilik getireceği ve kullanıcılara nasıl bir işletim sistemi sunacağı da yine önümüzdeki günlerde yapılacak incelemeler ile birlikte ortaya çıkacak. Şu anda kısıtlı bir şekilde kullanılacak olan Android'in yeni sürümü, özellikle Android 7 güncellemesi almayan kişiler için oldukça dikkat çekiyor. Öyle ki dünya genelinde pek çok kullanıcının en büyük beklentisi yeni işletim sistemi için cihazların güncellenmesi olsa da pek çok marka şu ana kadar güncellemeleri kullanıcılarına sunmuş değil. Bu açıdan pek çok kişi henüz Android Nougat deneyime elde edemezken belirtilen cihazlar için Android 7.1.2 Nougat versiyonunun sunulması kullanıcıların ciddi tepkisini çekebilir.

Önümüzdeki günlerde geliştiriciler tarafından yapılacak incelemeler ve paylaşımlar yeni işletim sisteminde gelecek yenilikler hakkında da bizlere önemli bilgiler sunacak. Bu bakımdan önümüzdeki hafta itibariyle Android Nougat sürümünün oldukça konuşulacağını söylemek mümkün.