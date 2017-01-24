Note 8 İçin Bir Değişiklik Yok!

Dün Samsung tarafından Galaxy Note 7 için yapılan resmi toplantının ardından Note 8 hakkında önemli bilgiler de paylaşıldı.

Güncellenme 24 Ocak 2017 14:44

Samsung bu yaz aylarında piyasaya sunduğu Galaxy Note 7 modellerinde ciddi sorunlar yaşasa da Galaxy Note 8 için herhangi bir tereddüt duymuyor. Bu açıdan bu yıl itibariyle piyasaya sunulacak yeni telefon ile Galaxy Note 8 için de resmi süreç başlatılmış olacak. Galaxy Note 7 modellerinde yaşanan patlamaların tamamen nedeninin ortaya çıkarılması ve Samsung'un bu konuda yeni bir eylem planı hazırlama, Galaxy Note 8 için de kullanıcıları umutlandırıyor.

Öyle ki dün yapılan resmi açıklamalarda Galaxy Note 7 modellerinde yaşına patlamaların sebebini kesin olarak belirlenirken bu konuda çözümlerin geliştirildiği de duyuruldu. Özellikle Samsung'un hızlı ve aceleci davranması bataryalarda ciddi problemlerin yaşanmasını yol açarken yeni dönemde sekiz aşamalı kontrol süreci ile Samsung telefonlarda herhangi bir patlama riskinin oluşmasını önleyecek. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerden itibaren Galaxy Note 7 handikapları tamamen ortadan kaldıran Samsung, Galaxy Note 8 modeliyle hem kullanıcıların gönlünü alacak hem de Galaxy Note serisinin yeniden piyasada yer almasını sağlayacak.

Önümüzdeki dönemlerde konu ile ilgili detayların paylaşılması beklenirken özellikle Galaxy Note 8 modelinde nasıl bir yeniliğin yapılacağı ve nasıl bir telefonun piyasaya sunulacağı merak ediliyor. Galaxy Note 7 ön sipariş döneminde oldukça dikkat çekse de yaşanan patlamalar telefonun kullanılamamasına neden olmuştu.