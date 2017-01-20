Note 7’nin Patlama Nedeni 23 Ocak’ta Açıklanacak!

Yaz aylarında Samsung tarafından piyasaya sunulan ve kısa süre içerisinde patlama haberleriyle gündemde yer alan Galaxy Note 7 için beklenen açıklama yapılacak.

Güncellenme 20 Ocak 2017 23:44

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda 23 Ocak tarihi itibariyle düzenlenecek basın toplantısında Galaxy Note 7 hakkındaki tüm soru işaretlerinin giderileceği belirtildi. Özellikle telefonların neden patladığının net bir şekilde açıklanacağı duyuruldu.

23 Ocak Pazartesi günü Türkiye saati ile sabah 04.00’da başlayacak olan toplantı Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapılacak. Güney Koreli şirket basın açıklamasını da yine kendi ülkesinin başkentinde yapmayı tercih ederken, yapılacak açıklamalar oldukça merak ediliyor.

Neden Patladı?

Samsung özellikle ön sipariş döneminde rekor seviyelere ulaştığı Note 7 modelinde yaşanan patlamalar nedeniyle oldukça zorlu bir sürece girmiş ve tüm telefonları piyasadan toplamaya çalışmıştı. Şu anda geri toplama çalışmaları yüzde yüz olarak tamamlanmadığı gibi kullanıcılar Galaxy Note 7 modelinde yaşanan patlamanın sebebini merak ediyor. Özellikle patlama olaylarının gündeme gelmesinin ardından çok farklı spekülasyon ve iddialar gündeme gelirken, Samsung tarafından resmi bir şekilde bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Samsung telefonlarında yaşanan patlama nedeniyle kullanıcılardan tekrar tekrar özür dilerken kullanıcılara farklı seçenekler sunarak telefonların iade edilmesini istemiş ve bu konuda araştırmaların devam ettiğini söylemişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda ise Galaxy Note 7 modellerinde yaşanan patlamaların neden kaynaklandığının belirlendiği ifade edilmişti.