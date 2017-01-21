Note 7 Patlama Raporu Sızdırıldı!

Galaxy Note 7 modelinin patlaması ile ilgili açıklama yapacak Samsung’un raporu sızdırıldı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 17:00

23 Ocak günü Samsung tarafından yapılacak resmi açıklamalar ile birlikte Galaxy Note 7 modelinde yaşanan patlamaların sebebinin duyurulacağı belirtilmişti. Yapılan bu resmi duyurusu sonrasında Samsung'un toplantıda yapacağı açıklamaları oldukça merak edilirken bugün itibariyle yapılan sızdırmalar oldukça dikkat çekti.

Rapor Sızdırıldı!

Yapılan sızdırmalarda Samsung'un toplantıda yapacağı açıklamaların ele geçirildiği ve açıklamalarda nelerin duyurulacağı detaylı bir şekilde öğrenildiği belirtildi. Raporda yaşanan sorunların bataryadan kaynaklandığının duyurulacağı görülüyor.

Bataryaların üretimi aşamasında özellikle yoğun talebi karşılamak adına Samsung tarafından özel bir iş birliğine gidildiği duyurulurken bu işbirliği sonucunda Samsung bataryalar için kontrolleri elinden kaçırdığı ve bu nedenle de hatalı bataryaların tespit edilemediği belirtilecek. Samsung tarafından yapılacak bu açıklamalar ile birlikte Galaxy Note 7 modellerindeki patlamaların bataryadaki üretim hataları nedeniyle yaşandığı açık bir şekilde duyurulacak.

Raporların sızdırılmasının ardından en çok merak edilen detay ise özellikle kullanıcıların bu rapor ve açıklamalara ne kadar inanacağı ve bundan sonraki süreç içerisinde Samsung’un sektörde kaybettiğin prestiji yeniden geri kazanıp kazanamayacağı. Öyle ki her ne kadar Samsung tarafından çok büyük etki yaratmadığı düşünülse de bundan sonraki süreç içerisinde kullanıcıların yeniden Samsung telefonlardan yana seçim yapabilmesi adına Samsung'un bu konuda kullanıcıları ikna etmesi gerekiyor.