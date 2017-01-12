Note 7 İadesinde Son Durum Ne?

Samsung tarafından yapılan son açıklamada Galaxy Note 7 modellerini iade etmeyen kişiler ile ilgili detaylı bilgiler verildi.

Güncellenme 12 Ocak 2017 20:45

Yaz aylarından itibaren geri toplama işlemlerinin başlatıldığı Galaxy Note 7’de hala yüzde yüzlük bir başarıya ulaşılmadı. Açıklanan son rakam ile birlikte Galaxy Note 7 modellerinin sadece yüzde 96'lık bir kısmı iade edildiği ve Samsung tarafından telefonların geri çekildiği belirtilirken yüzde 4'lük kesim hala telefonu kullanmaya devam ediyor.

İade Etmiyorlar!

Galaxy Note 7 için yapılan çeşitli yaptırımlar ile kullanıcılara köşeye sıkıştırmış olsa da hala kullanıcılar patlama tehlikesi bulunan bu telefonu iade etme konusunda çok istekli değil. Bugüne kadar yapılan piyasa araştırmaları ve anketlerde kullanıcıların Samsung'a güvendiği ve patlama konusunda endişe duymadığı gibi farklı sonuçlar ortaya çıkarılırken yüzde 4'lük kısım telefonları verme konusunda isteksiz.

Daha önce Amerika Birleşik Devletleri gibi bölgelerde özel sağlayıcılar ile yapılan anlaşma sayesinde telefonların şarj edilmesini önleyen Samsung, telefonların kullanılmasını iptal etmeye çalışıyor. Fakat telefonları güncellemelere kapatan ya da farklı yöntemler ile müdahale edilmesini önleyen kullanıcılar şu anda telefonlarını kullanmaya devam ediyor. Yüzde 4'lük kesim içerisinde çok az bir telefonun kullanım dışı kaldığı tespit edilirken kalan telefonların toplatılması adına daha ağır yaptırımların uygulanabileceği belirtildi. Bu açıdan kullanıcıların mevcut durumu devam ettirmesi halinde farklı cezalar verilebilir ve hükümet tarafından da yaptırımlar uygulanabilir.