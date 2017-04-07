Norveç'te dünyanın ilk deniz tüneli inşa edilecek

Norveç’in batı kıyısında bulunan Stad Körfezi'nde yapılacak deniz tüneli 315 milyon dolara malolacak.

Güncellenme 07 Nisan 2017 21:23

İskandinav ülkesi Norveç, 315 milyon dolarlık dev bir tünel projesine başlıyor ancak bu tünel karayolu değil deniz ulaşımı için inşa edilecek.

Gemiler için dünyanın ilk deniz tüneli Norveç'te inşa edilecek.

Norveç’in batı kıyısında bulunan Stad Körfezi'nde yapılacak tünel 315 milyon dolara malolacak.

Tünel 1,7 kilometre uzunluğa, 26 buçuk metre genişliğe ve 37 metre yüksekliği sahip olacak. 2019 yılında başlaması planlanan inşaatın 3 ila 4 yılda tamamlanması hedefleniyor. Saatte 100 geminin geçişine imkan tanıyacak olan stad tüneli kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Küçük deniz araçları için tüneller yapılmış olsa da, yük ve yolcu gemilerinin geçebileceği büyüklükte bir tünel daha önce inşa edilmemişti. Dev tünelin, büyüklüğü 16 bin tona kadar olan gemilere hizmet vermesi bekleniyor.

Projenin amacı yolculuk süresini kısaltmak değil. Tünelin inşa edileceği bölgede yılın üçte birinde fırtına ve hortumlar etkili oluyor.

Norveç yönetimi, Stad Tüneli sayesinde gemi yolculuğunu daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

NTV