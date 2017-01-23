Nokia Tablet Sektörüne Darbe Vurabilir!

Son dönemlerin en popüler markalarından birisi olan Nokia, tablet piyasasına da iddialı bir şekilde giriş yapmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 23 Ocak 2017 15:23

Geçtiğimiz günlerde Nokia 6 adı verilen telefon modelini tanıtarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nokia, şimdi ise benzer bir etkiyi tablet sektöründe yapmaya çalışacak. Konu ile ilgili elde edilen bilgilerde yeni bir tablet modeli için hazırlıkların devam ettiği görülürken özellikle Benchmark sonuçlarında telefonun oldukça üstün özelliklere sahip olacağı görüldü.

Test Sonuçları Sızdırıldı

Tablet konusunda bugüne kadar çok fazla yüksek donanımlar tercih edilmezken Nokia, yeni tabletinde 18.4 inç gibi oldukça yüksek bir ekran boyutunu kullanıcılara sunacak. Özellikle listelemede bu ekran boyutunun hatalı olabileceği dahi konuşuluyor. Tablet sektöründe bu kadar çok büyük bir ekranlar bugüne kadar çok alışılmış bir durum değil ve genelde dizüstü bilgisayarlarda bu kadar büyük ekranlar kullanılıyor.

Tabletin diğer özellikleri arasında ise Snapdragon 835 yongaseti, 8 çekirdeğe sahip bir işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı bulunuyor. Kamera noktasında da oldukça üstün bir donanımın tercih edildiği Nokia tablette 12 megapiksel arka ve ön kamera bulunuyor. 4G, Wi-Fi gibi farklı bağlantı desteğinin olduğu tablet, oldukça yüksek özelliklere sahip. Piyasaya sunulacak tabletin bu özellikleriyle gelmesi ve özellikle düşük fiyatla satılması halinde Nokia tablet sektörüne ciddi bir darbe vurabilir.