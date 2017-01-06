Nokia E1 Özellikler Sızdırıldı

Finlandiya şirketi HMD Global, farklı Nokia markalı akıllı telefonları piyasaya sunacak. İşte sızdırılan bilgiler.

Güncellenme 06 Ocak 2017 20:26

HMD Global hakkında gelen en yeni haberlerde 2017 yılının sonuna kadar 6 veya 7 Nokia markalı akıllı telefonun çıkacağı söyleniyor. Özelikle üzerinde durulan iki telefon Nokia D1 (veya D1C) ve Nokia E1. Daha önce yapılan sızdırmalarda D1C modelinin özellikleri öğrenilmişti. Şimdiki sızdırmada ise E1 piyasaya duyuruldu.

Nokia E1 Fiyatı Ne Kadar?

Nokia E1'in teknik özelliklerini ayrıntılarıyla anlatan yeni bir rapora bakıldığında, bu yıl HMD tarafından piyasaya çıkan en ucuz akıllı telefonlardan birisi için hazırlık yapıldığı görünüyor. Eğer söylentiler doğruysa telefon 150 dolara satışa sunulabilir.

Nokia E1 Özellikleri Neler?

Telefonun, HD (720p) çözünürlüğe sahip 5.2 veya 5.3 inç ekrana sahip olduğu söyleniyor. Adreno 308 grafik işlem birimi ve 2GB RAM ile eşleştirilmiş 1.4GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 425 işlemci ise ön plana çıkan özellikler.

Nokia E1'de 13MP megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 16GB kapasiteli bir bellek bulunuyor. Ön tarafta selfie ve video görüşmeleri için ikincil bir 5 megapiksel kamera bulunuyor. Telefonun, Android 7.0 Nougat'la kutudan çıkarılması ihtimali de oldukça yüksek. Bu bakımdan işletim sisteminde deneyim oldukça uygun.

HMD, MWC 2017'de akıllı telefon portföyü hakkında daha fazla bilgi verecek. Bu bakımdan MWC 2017 etkinliği ile birlikte telefonlar hakkında daha fazla detaya sahip olabiliriz.