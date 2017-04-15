Nokia 9 Muhteşem Bir Konsept İle Görücüye Çıkacak

Nokia 9 olarak ortaya atılan konsept göz kamaştırıcı. Bu konseptte çift kamera, ince çerçeve ve eğilimli ekran mevcut.

Güncellenme 15 Nisan 2017 19:55

Nokia eski dönemlerin bir numaralı telefon üreten markasıydı. Lakin şu son dönemlerde Nokia telefon piyasasından bir süredir yüz göstermemekte. Nokia’nın bu piyasaya tekrar geri dönmesi, insanlarda beklentilerin oluşmasını sağlıyor. Nokia’nın geçmişlerden gelen gücünü Android sektöründe de göstermesi beklenmekte.

Nokia 9 Özellikleri Neler?

Nokia’nın yeni telefon konsepti olan Nokia 9 un görüntüleri ortaya çıkmış durumda. Açıkçası Nokia dan bugüne kadar sağlamlığından şüphe duyulmadığı için bu yeni konseptte de telefon kullanıcılarına bir güven vermekte. Nokia bu tasarımlar kullanıcılarının, sevenlerinin karşısına çıkarsa gönüllerini fethedecek. Telefonun ön yüzünden iki adet hoparlör mevcut. 2:1 en-boy oranına sahip olan telefon 5.5 inç ekran ile görücüye çıkacak. Son dönemlerde oldukça yaygınlaşan çift arka kamera bu Nokia konseptinde de mevcut.

Tasarımı kusursuz gibi gördüğümüz bu telefon 6.2 mm kalınlığında. Nokia’nın bu güne kadar taşımış olduğu ününe yaraşır bir konu ise telefonun ince çerçevesi sayesinde telefonun diğer akıllı telefonlara göre büyük bir ekrana sahip olmasını sağlamakta. Son dönemlerde gördüğümüz eğilimli ekranlar bu telefonda da kullanıcıların en çok ilgimizi çeken nokta olacak. Telefonu kısaca tarif etmek gerekirse Galaxy S8’in abartısıyla, LG G6’nın sadeliğinin bir karışımı olacağını düşünür durumdayız.