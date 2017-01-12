Nokia 8 Görüldü!

Geçtiğimiz günlerde yapılan tanıtım ile Nokia 6 modeli piyasaya sunulurken yeni sızdırılan model Nokia 8 oldu.

Güncellenme 12 Ocak 2017 22:05

HMD Global tarafından Nokia markası üzerinde çalışmalar sürdürülürken ikinci bir sızdırma daha yapıldı. Yeni telefona Nokia 8 adını veren HMD Global, böylece ikinci telefonuyla da mobile piyasaya girmeyi başarmış oldu.

WMC’de Tanıtılacak

Dünya mobil kongresinde tüm özellikleriyle tanıtılması beklenen telefon için önceden sızdırma yapılırken telefonun pek çok farklı özelliği hakkında bilgi alınabildi. Yapılan açıklamalar doğrultusunda Nokia 8 modelinde yer alacak özellikler şöyle;

İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat

Ekran: 5.7-inç 2K çözünürlük (1440p), Super AMOLED panel

İşlemci: Snapdragon 835

Kamera: 24-megapiksel, OIS ve süper EIS

Ön kamera: 12-megapiksel

Bellek: 4GB / 6GB RAM

Hafıza: 64GB – 128GB / Artırılabilir (microSD 256GB)

Daha önce tanıtımı yapılan Nokia 6 modelinin sadece Çin'de satışa çıkarılacağı belirtilirken Nokia 8 ile birlikte bu konuda Avrupa pazarına dağıtım yapılabilir. Bu bakımdan daha fazla kişiye ulaşması beklenen telefon Nokia'nın en önemli amiral gemilerinden birisi olacak.

26 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan dünya mobil kongresinde telefonu ile ilgili tüm detayların ve özellikle etiket fiyatının paylaşılması bekleniyor. Bu etkinlikte yapılacak tanıtım sonrasında telefon için resmi satış süreci de başlatılmış olacak. Yapılan bu paylaşımların ardından telefonun piyasada ne kadar çok ilgi göreceği de merak ediliyor.