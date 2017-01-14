Nokia 6’ya 24 Saatte 250 Bin Talep Geldi

HMD Global tarafından piyasaya sunulacak olan Nokia 6 için uzun kuyrukların oluştuğu belirtildi.

Güncellenme 14 Ocak 2017 15:43

Nokia 6 Çin’de resmen piyasaya sunulurken özellikle eski yılların efsane markası olan Nokia için kullanıcıların ilgisi oldukça fazla oldu. Akıllı telefonun Çin’de piyasaya çıkacağını duyurulmasının ardından özellikle oyun kayıt döneminde firma yoğun bir ilgi gördü.

24 Saatte 250 Bin Satış

Sadece 24 saat içerisinde 250 bin ön kaydın alındığı belirtildi. Üstelik ön kayıtların ücretli bir şekilde yapılacak olması da ön kayıt döneminde kayıt yaptıran kişilerin büyük bir bölümünün telefonu satın alacağını gösteriyor. Marka tarafından yapılan açıklamalarda kişilerin ön kayıt işlemlerini yaparken 9 dolar ödemesi gerektiği belirtilirken, 250 bin kişi şu anda 9 dolar ödemesini yaparak telefonun teslim edilmesini beklemeye başladı.

Telefonun piyasa fiyatının 245 dolar olması ve telefonun oldukça uygun özelliklerin olması kullanıcıları bu noktada cezp ederken telefonun resmen satışa çıkmasının ardından daha yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Nokia'nın yenilenen yönetiminin ardından ilk olarak piyasaya sunduğu bu telefon sadece ilk günde 250 bin kişinin dikkatini çektiği gibi önümüzdeki günlerde çok daha fazla kişinin bu telefonu satın alabilmesi mümkün. Dört günlük sürecin geride bırakıldığı Nokia 6 için ön sipariş döneminde 500 bin rakamına ulaşılması bekleniyor. Özellikle önümüzdeki günlerde Nokia tarafından yeni modellerin tanıtılacak olmasa markanın çok kısa süre içerisinde yeniden eski günlere dönebileceğini de gösteriyor.