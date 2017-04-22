Nokia 3310 Avrupa’da Satışa Çıkıyor!

Nokia'nın en iyi modellerinden birisi olan Nokia 33 10 Avrupa'da satışa çıkacak.

Güncellenme 22 Nisan 2017 22:25

Nokia tarafından geçtiğimiz aylar içerisinde yapılan tanıtımlar ile duyurulan ve oldukça ilgi çeken telefon modelinin Avrupa'da daha yüksek fiyat ile satışa sunulacağı belirtildi. Öyle ki telefon her ne kadar 49 Euro etiket fiyatı ile tanıtılmış olsa da Avusturya'da 59 Euro üzerinden satışa çıkarılmıştı.

Avrupa bölgesinde ise yine fiyatlarda farklılığın yaşanması bekleniyor. Tedarikçiler fiyatları temel seviyelere çekerek daha fazla müşteriye ulaşma noktasında hedef belirlese de bu konuda fiyatlar çok fazla çekilemiyor. Bu bakımdan satış öncesinde fiyatlarda yaşanan bu değişiklik satış oranlarını da etkileyebilecek gibi duruyor.

Nokia 33 10 satışı öncesinde yapılan tahminlere özellikle telefonun 58 Euro gibi etiket fiyatları üzerinden satılabileceği belirtildi. Avrupa'da satışa çıkacak olan telefonların özellikle 28 Nisan tarihi itibariyle stoklarda olabileceği ve Avrupa'daki ülkeler de satın alabileceği belirtildi. Nokia 33 10 için en önemli dönem 28 Nisan tarihi itibariyle başlayacak. Avrupa ülkelerinde satışa çıkacak olan telefonun satış konusunda sınıfı geçmesi markanın bu konuda işin kolaylaştıracak. Telefonun Türkiye'de ise özellikleri yaz aylarında piyasaya sunulması bekleniyor. telefonun etiket fiyatı konusundaki tahminleri 400 TL civarı.

Nokia 3310 özellikleri:





Boyutlar: 115.6/51.0/12.8mm - 79.6 gram





Ekran: 2.4 inç QVGA





Kamera: 2 MP, LED flaş destekli





Depolama: 32 GB'a kadar microSD kart desteği





Yazlım: Nokia Series 30+





Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası