Nokia 26 Şubat’a Hazırlanıyor

Nokia, Mobile World Congress'de yeni ürünleriyle yer alacak. Fakat kongre öncesindeki 26 Şubat’ta yeni bir toplantı yapılacak

Güncellenme 11 Ocak 2017 18:45

HMD Global, hafta sonu boyunca Çin'de ilk Nokia markalı Android smartphone'u tanıtarak büyük bir ilgi görürken Nokia 6 olarak adlandırılan telefon düşük özelliklerine rağmen ilgi çekti. Telefon, Çin pazarına özgü olduğu için sınırlı olsa da Nokia ilk Android telefonu ile piyasaya giriş yaparak önemli bir başlangıç yaptı. Ayrıca Çin gibi dünyanın en büyük akıllı telefon pazarının hedeflenmesi de marka adına önemli ipuçları sunuyor.

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Nokia 6'yı vurgulayan bir videoda şirket, Mobil Dünya Kongresi'nin Barselona'da resmi olarak başlamasından bir önceki gün için önemli bir bilgi paylaştı. 26 Şubat'ta "daha fazla bilgi" anlamına gelen ifadeler ile yapılan yeni duyuruda, tanıtımların yapılacağı belirtildi. Özelikle 2017 genelinde 5-6 adet telefon ile piyasaya giriş yapması beklene markanın birden fazla tanıtım yapması da söz konusu.

Daha Fazla Bilgi Alınacak!

Muhtemelen, şirketin global pazardaki planları hakkında daha fazla bilgiye 26 Şubat tarihi ile ulaşabileceğiz. Nokia 6, 245 dolar etiket fiyatı ile pazara giriş yapan orta menzilli bir telefon olsa da bundan sonraki süreçlerde amiral gemilerinin tanıtılması bekleniyor. Özellikle Nokia'nın Snapdragon 835 ile güçlendirilmiş olduğu iddia edilen üst seviye bir telefonu da tanıtması bekleniyor. MWC'den ve bir gün önceki tanıtımdan detayları sunmaya devam edeceğiz.