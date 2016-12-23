Noel’e Özel Amazon Prime Hediyeleri Geldi!

Noel öncesinde kampanyalar başlarken Amazon tarafından önemli bir duyuru yapıldı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 16:10

Amazon Prime olarak adlandırılan özel servis Noel’e özel indirimler sunmaya başladı. 24 Aralık tarihine kadar devam edeceği belirtilirken Amazon Prime hediyelerini internet üzerinden almak isteyen kişiler için cazip seçenekler yaratılıyor. 24 Aralık sonrasında iki günlük ücretsiz gönderim imkanından yararlanılması söz konusu olmayacak fakat Amazon Prime üzerinden Noel indirimlerinin yeni yıla kadar devam etmesi bekleniyor.

Türkiye’den de alışveriş yapılabilen internet sitelerinden olan Amazon bu bakımdan dünya genelinde oldukça cazip bir teklif sunuyor. Peki, neler alınabilir?

Video Oyunu Konsolları

Hem Microsoft hem de Sony, 24 Aralık'a kadar Xbox One S ve PlayStation 4'ten 50 dolarlık indirim fırsatı sunuyor. Bu ürünlerin dışında ise hem HTC Vive hem de Oculus Rift, iki günlük ücretsiz gönderim için stoklarda.

Konsollar ve VR için sunulan indirimli fiyatlar ise şöyle,

Xbox One S 500GB Battlefield 1 paketi, 249 dolar

PlayStation 4 İnce Uncharted 4, 229.96 Dolar

Oculus Rift, 599.99 Dolar

HTC Vive, 799.99 Dolar

Görüldüğü gibi piyasa fiyatlarının oldukça altında ürünleri temin edebilmek mümkün. Üstelik ücretsiz kargo imkanı düşünüldüğünde elde edilecek kar oldukça uygun. Belirtilen VR ve konsolların dışında çeşitli teknoloji ürünlerinde ve hatta kitaplarda dahi indirimlerden yararlanılabilir.