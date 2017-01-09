Nissan Vmotion 2.0 Otomatik Sürüş Yeteneğiyle Geliyor

Nissan Vmotion 2.0 konsept için yapılan tanıtımlarda oldukça iddialı yeni otomatik sürüşün geliştirildiği belirtildi.

Güncellenme 09 Ocak 2017 23:15

Nissan, en yeni konsept otomobili olarak tanıttığı Vmotion 2.0 ile otonom sürüş ve lüks bir iç mekan yaratmayı başardı. Lüks sedan modeli olarak hazırlanan araç, Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) görüldü. Nissan’ın yeni aracı dört kapılı ve kabin deneyimini daha da iyileştirilmiş durumda.

Nissan Vmotion 2.0 Modelleri Nasıl?

Vmotion 2.0 konsept otomobili, mevcut Nissan Maxima ile aynı boyutlarda. Ön tarafta, Murano, Maxima ve diğer Nissan araçlarında kullanılan ve şeklinde ızgaraya yer verilmiş. Fakat bu sefer ızgara daha agresif bir şekilde tasarlanmış.

Navigasyon ve eğlence sistemleri için orta konsoldaki dokunmatik ekran kullanıma sunuluyor. 360 derecelik bir surround ses desteği sayesinde mobil uygulamalar üzerinden telefon kontrolü sağlamak ve komutlar vermek de oldukça kolay.

ProPILOT İle Geliyor!

Nissan, Vmotion 2.0'ı "otonom sürüş desteği" olarak ProPILOT'u kullanmayı tercih etmiş durumda. Nissan, Vmotion 2.0'ın günümüz modellerinden daha fütüristik ve kabin odaklı bir tasarıma sahip olmasını amaçlamış ve bu konuda başarıya ulaştığı da söylenebilir. Yeni sedanların estetik açıdan daha zenginleştiği bir model olarak karşımıza çıkan Nissan bu bakımdan tasarımda sınıfı geçiyor.

Otonom sürüşe sahip araçlar giderek daha popüler hale gelirken, Nissan tarafından hazırlanan aracın bu konuda ne kadar başarılı olacağını önümüzdeki dönemler gösterecek.