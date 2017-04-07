Nissan Bahar Kampanyası Başladı

Bahar kampanyası düzenleyen markalardan bir tanesi de Nissan oldu. İşte Nissan tarafından yapılan bahar kampanyası.

Güncellenme 07 Nisan 2017 17:55

Nissan araç sahiplerine Nisan ayı boyunca cazip bahar kampanyası sunacak. Araç modellerine göre farklı şekillerde düzenlenen kampanyalar sayesinde araç sahiplerine cazip fırsatlar yaratılıyor. Yeni araç almak isteyen kişiler 2016 Nissan Qashqai modeli için yüzde 6, 2017 modeli için ise yüzde 5’e varan indirim elde edebilecek. Üstelik yüzde 0.9 faiz üzerinden 15 ay vadeli 40 bin TL kredi desteği de bu araçlar için sağlanacak.

Nissan Juke İçin İndirimler Sürecek

Nissan Juke modellerinde ise yine 2016 modellerinde yüzde 6, 2017 modellerinde ise yüzde 3 indirim sunuluyor. Yüzde 0 faiz fırsatının bulunduğu araç 12 ay vadeli bir şekilde 12 bin TL kredi imkanı ile satışa sunulmuş durumda.

Özellikle küçük araç isteyen kişiler için Nissan Micra modelleri ise yüzde 6 ve yüzde 3'lük indirimlerle sunulacak. Nissan Micra almak isteyen kişilere yüzde sıfır faiz sunulduğu gibi bu faiz 12 ay vadeli 12 bin TL kredi şeklinde sunuluyor.

Nissan Navara olarak sunulan hafif ticari araçlarda ise özellikle yüzde 10'luk bir indirim sağlanıyor. 21 bin TL’ye kadar çıkan kredi miktarlarında yüzde 0 faizle 20 aylık bir vade uygulanıyor. Türkiye'de açılmış olan Nissan bayilerinde kişiler bu cazip teklifleri değerlendirebilir.