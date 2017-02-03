Nintendo'dan Yeni Oyun: Fire Amblem Heroes

Fire Amblem Heroes resmen Nintendo tarafından sunuldu. İşte yeni oyun ile ilgili detaylar.

Güncellenme 03 Şubat 2017 22:56

Nintendo'nun ikinci mobil oyunu ve ücretsiz oynanabilir modeli Fire Amblem Heroes Android ve iOS için ücretsiz bir şekilde sunuldu. Nintendo taraftarları tarafından sevinç yaratan bu haber, yeni oyunun da yüksek oyuncuya ulaşma potansiyeli olduğunu gösterdi.

Fire Amblem Heroes Ne?

Fire Emblem Heroes, seriden önceki konsol başlıklarının çoğunda olduğu gibi sıradan bir oyun tarzında. Sıra tabanlı RPG olarak adlandırılan oyun formatında olan yeni oyun, tamamen ücretsiz. Fakt oyun içerisinde daha hızlı bir şekilde gelişmek ve avantajlara sahip olma isteyen kişiler gerçek para ile oyun içi alışveriş yapabilir.

Fire Emblem Heroes, Nintendo'nun ikinci büyük mobil sürümüydü ve efsanevi Japon stüdyosunun mobil pazara girmesini sağladı. Nintendo yılda iki veya üç mobil oyun sunacağını taahhüt ettiğiniden dolay Fire Amblem Heroes sonrasında 2017 yılının sonuna kadar en az bir tane daha oyun piyasaya gelecek.

Oyun için önemli noktalar ise şöyle;