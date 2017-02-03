Nintendo'dan Yeni Oyun: Fire Amblem Heroes
Fire Amblem Heroes resmen Nintendo tarafından sunuldu. İşte yeni oyun ile ilgili detaylar.
Nintendo'nun ikinci mobil oyunu ve ücretsiz oynanabilir modeli Fire Amblem Heroes Android ve iOS için ücretsiz bir şekilde sunuldu. Nintendo taraftarları tarafından sevinç yaratan bu haber, yeni oyunun da yüksek oyuncuya ulaşma potansiyeli olduğunu gösterdi.
Fire Amblem Heroes Ne?
Fire Emblem Heroes, seriden önceki konsol başlıklarının çoğunda olduğu gibi sıradan bir oyun tarzında. Sıra tabanlı RPG olarak adlandırılan oyun formatında olan yeni oyun, tamamen ücretsiz. Fakt oyun içerisinde daha hızlı bir şekilde gelişmek ve avantajlara sahip olma isteyen kişiler gerçek para ile oyun içi alışveriş yapabilir.
Fire Emblem Heroes, Nintendo'nun ikinci büyük mobil sürümüydü ve efsanevi Japon stüdyosunun mobil pazara girmesini sağladı. Nintendo yılda iki veya üç mobil oyun sunacağını taahhüt ettiğiniden dolay Fire Amblem Heroes sonrasında 2017 yılının sonuna kadar en az bir tane daha oyun piyasaya gelecek.
Oyun için önemli noktalar ise şöyle;
- İnternet bağlantısı oynamak için gereklidir. Veri ücretleri mobil veriye göre uygulanabilir.
- Nintendo Hesabı ile oynanan oyun için en az 13 yaş üzerinde olmalısınız.
- Üçüncü taraf iş ortakları tarafından analitik ve pazarlama amaçlı veri toplama yapılmaktadır.