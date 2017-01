Nintendo Switch İle Hangi Oyunlar Oynanacak?

Nintendo tarafından geliştirilen ve uzun zamandan beri merak edilen Nintendo Switch yapılan resmi tanıtım ile birlikte duyuruldu. İşte cihaz ile ilgili detaylar.

Güncellenme 14 Ocak 2017 19:56

Tokyo'da düzenlenen özel bir yetkinlik ile birlikte Nintendo'nun yeni oyun konsolu tanıtılırken 300 dolarlık satış etiketine sahip olacak ürün, 3 Mart tarihi itibariyle mağazalarda satışa sunulacak. Yapılan tanıtımın ardından pek çok farklı konuda tartışmalar başlarken, özellikle depolama alanının çok düşük bırakılması dikkat çekti.

Oyunların özel bir kart aracılığı ile oynanacağı Nintendo Switch için daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyulmayacağını öngören'in Nintendo, bu konuda maliyetleri kısma yoluna giderken cihazlarda 32 GB’lık bir depolama alanının yer alacağı belirtildi. Yeni cihaz ile birlikte en çok hangi oyunların oynanacağı merak edilirken Nintendo yaptığı resmi tanıtım da bu konuda detaylı bilgiler verdi. Yeni oyun konsolunda oynanacak oyunlar şöyle;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Elder Scrolls V: Skyrim

Splatoon 2 (Bu yaz geliyor)

Super Mario Odyssey

Nintendo Switch İçin Ön Sipariş Dönemi Başladı

Cihaz her ne kadar 3 Mart tarihi itibariyle satışa çıkmış olsa da 13 Ocak tarihinde yapılan tanıtımın ardından ön siparişler alınmaya başlandı. Bu açıdan 300 dolarlık ürün için şimdiden kişilerin sipariş verebilmesi mümkün. Cihazın HDMI bağlantısı ile TV’lere bağlanabilmesi ve yüksek çözünürlük sunması satışları arttıracak en önemli etkenler arasında.