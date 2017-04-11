Nijerya'da 57 Boko Haram militanı öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı, 57 Boko Haram militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Güncellenme 11 Nisan 2017 10:41

Nijerya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada Nijer güvenlik güçlerinin güneydoğudaki Diffa bölgesinde bir köye saldıran radikal grup Boko Haram’ın 57 üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Diffa kentinde güvenlik güçleri ile radikal grup arasında çıkan çatışmada 15 asker ve 2 sivilin yaralandığı, 57 militanın öldürüldüğü, 60 mm havan, iki RPG 7 (roketli el bombası rampası), beş makineli tüfek, 20 AK-47 ve çok miktarda mühimmat bulunduğu açıklandı.

Nijerya’da İslam devleti kurmayı amaçlayan Boko Haram, yedi yılda 15 bin kişiyi öldürdü, 2 milyondan fazla kişinin ülke içinde yer değiştirmesine neden oldu. Boko Haram terör örgütü, son yıllarda saldırılarını Nijer, Kamerun ve Çad gibi komşu ülkelerde gerçekleştiriyor.

İHA