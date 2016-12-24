Nijerya ordusundan Boko Haram'a darbe

DAEŞ'e bağlı Boko Haram'a Nijerya'da büyük darbe vuruldu. Örgütün en güçlü varlık sergilediği Sambisa Ormanı teröristlerden temizlendi.

Güncellenme 24 Aralık 2016 19:18

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Boko Haram üyeleri uzun bir mücadeleden sonra Sambisa Ormanı kırsalından temizlendi.

Operasyonlara katılan askerlerle gurur duyduğunu belirten Buhari, "Nijerya ordusunun cesur askerleri ile gurur duyuyorum. Uzun bir aradan sonra Sambisa Ormanı Boko Haram teröristlerinden temizlendi." ifadelerini kullandı.



Buhari, ordu birliklerinin dirençli ve kararlı mücadele verdiğini vurgulayarak, bölgenin temizlenmesi ile teröristlerin kaçacak yerinin kalmadığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.



2015 yılında DAEŞ'e bağlılığını açıklayan örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de taşıdı.

NTV