NES Classic’e USB Kablosuyla 30 Oyun Eklendi!

NES Classic için yeni bir dönem başlıyor. Artık 30 oyun sınırı konsoldan kaldırıldı.

Güncellenme 07 Ocak 2017 18:33

Nintendo'nun NES Classic Edition versiyonu yılın son aylarında piyasaya sunulmasına rağmen 2016'nın popüler cihazlarından biri haline geldi. Ancak konsolun en önemli avantajı önceden kurulan oyunlar ile sınırlandırılmış olması. Fakat bu sorunun giderilmesi uzun sürmedi. Yeni başarılı bir hile ile USB kablo üzerinden oyun konsoluna 30 yeni oyun daha eklendi.

İşlemler Nasıl Yapılıyor?

Konsolu bir mikro-USB kablosuyla bir bilgisayara bağladıktan sonra, uygun yazılımların ve ek oyunlar için ROM dosyalarının eklenmesi gerekiyor. Özelikle konuyla ilgilenen kişiler için Reddit üzerinden tüm aşamalar açık bir şekilde aktarılmış. Araçlar ve kaynakları elde ettikten sonra kişilerin uygun bir USB hazırlaması yeterli. Aynı zamanda hazırlama aşamalarında her oyun için öne çıkarılan bir görselin de belirlenmesi gerekiyor. Bu sayede NES Classic'in kullanıcı ara yüzünde belirlenen resimler de kutular içerisinde görülebiliyor. Reddit üzerinden yapılan paylaşımlar sonrasında pek çok kullanıcının bu taktiği denediği ve farklı oyunları sisteme eklemeyi başardığı da belirtilmiş durumda. Bu kapsamda özelikle Battletoads, Teenage Mutant Ninja Turtles II, Bionic Commando ve Metal Gear gibi oyunlar ilgi çekti.

NES Classic Edition ile ilgili yaşanan bu gelişme kullanıcıların oldukça ilgisini çekti. Başlangıçta NES Classic Edition modeline sahip olan kullanıcılar 30 oyun ile sınırlandırılacaklarını bilse de bu konuda ilerleme kaydedilmesi çoğu kişinin duruma kayıtsız kalamamasına yol açtı. Bu yeni yöntem ile birlikte kişiler istedikleri oyunları NES Classic Edition’a ekleme imkanına sahip ve böylece konsolda oynanacak oyunlar için aslında şu anda tüm sınırlar kaldırılmış durumda.