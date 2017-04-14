Nejat İşler jüri üyeliği görevinden ayrıldı

Daha önce 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışması jürisinde yer alacağını açıklayan Nejat İşler'in, jüri üyeliği görevinden ayrıldığı açıklandı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 12:08

Nejat İşler'in geçtiğimiz günlerde Asmalımescit’teki bir barda merdivenlerden sırt üstü düşürek yaşadığı kaza pahalıya mal oldu.

Kaza sonrası bir masaya yatırılıp sırtına buz konulan ve 3 kişinin yardımıyla taksiye bindirilip hastaneye götürülen Nejat İşler, sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

Bu olayın ardından belinin sakatlandığı öğrenilen ünlü oyuncunun, sağlık nedenleri dolayısıyla 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüriliğinden de ayrıldı açıklandı.

İKSV'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Nejat İşler sağlık sorunları nedeniyle Ulusal Altın Lale Yarışması jüri üyeliğinden ayrılmak zorunda kalmıştır. İşler'e bu güne kadarki desteği için teşekkür eder, acil şifalar dileriz."

NTV