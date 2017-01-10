Nehirde devasa buz diski oluştu

ABD'de ender görülen bir doğa olayı yaşandı. Nehirde dönen bir buz diski oluştu.

Güncellenme 10 Ocak 2017 19:59

ABD'li fotoğrafçı Kaylyn Messer, Middle Fork Snoqualmie Nehri'nde ender rastlanan bir doğa olayına şahit oldu. ABD'nin Washington kentindeki North Bend ilçesinde doğa fotoğrafları çeken Messer, nehirde devasa bir buz diskinin dairesel biçimde döndüğünü farketti.

Meteoroloji uzmanı Walter Kelley, nadir görülen bu doğa olayının, nehrin kenarlarındaki buzlara karşı hızlanan akıntıyla oluşan buz tabakasının sabit hızla dönmesiyle oluştuğunu anlatıyor.

Al Jazeera Türk