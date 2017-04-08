Nefes kesen derbide sevinen Beşiktaş oldu

Kıran kırana bir mücadele ile geçen Trabzonspor-Beşiktaş maçı, siyah-beyazlı ekibin 4-3'lük üstünlüğe ile bitti. 3 puanın sahibi olan Beşiktaş liderliğini korudu.

Güncellenme 08 Nisan 2017 21:25

Lig lideri Beşiktaş, uzun süre unutulmayacak maçta 2. yarının en çok puan toplayan ekibi Trabzonspor'u deplasmanda 90+1'de bulduğu golle 4-3 yendi. Kartal, şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı kayıpsız atlattı.

Spor Toto Süper Lig'de lig lideri Beşiktaş, müthiş heyecana sahne olan ve hafızalara kazınacak maçta 2. yarının en çok puan toplayan ekibi Trabzonspor'u 90+1'de Atiba Hutchinson'ın golüyle 4-3 yendi. Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 61 yaptı ve pazartesi günü oynanacak Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı.

Beşiktaş, henüz 4. dakikada Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Adriano'nun soldan son çizgiye inerek ortaya gönderdiği topa Cenk Tosun gelişine vurdu. Top, kaleci Onur'un bakışları arasında sağ direğin yanından ağlarla buluştu. 364 dakika sonra gelen bu gol, Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da yediği ilk gol goldu. Trabzonspor maçlarını boş geçmeyen Cenk Tosun, Bordo Mavililer'e karşı son 6 maçta 6. golünü kaydetti.

İlk dakikalarda Beşiktaş'ın baskılı oyunu, Trabzonspor'un kalesinden çıkmasını engelledi. Ancak 20. dakikadan sonra oyunda dengeyi kuran ev sahibi ekip, 25. dakikada Okay Yokuşlu'nun golüyle skoru eşitledi. Yusuf Yazıcı, topu ceza yayı içine bıraktı. Okay Yokuşlu'nun kaleyi karşıdan gören noktadan sert vuruşunda top sol 90'dan ağglarla buluştu ve maça 1-1'lik eşitlik geldi.



Golün ardından iyice kendine güven gelen Trabzonspor, Ricardo Quaresma'nın da oyundan çıkmasıyla Beşiktaş kalesine daha tehlikeli gelmeye başladı. 41. dakikada Yusuf Yazıcı sağdan altıpas sol ön çizgisi üzerine ortaladı. Rhodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Fabri son anda topu çıkardı ve mutlak golü önledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



2. yarıya Trabzonspor hızlı başlarken, 47'de Castillo'nun şutunu Fabri çıkardı. 55'te Aboubakar'ın golüyle Beşiktaş, maçta 2-1 öne geçti. 63'te Castillo'nun sayısıyla Trabzonspor skoru eşitledi. 65'te ise Rodallega'nın golüyle ev sahibi ekip maçta ilk kez öne geçti. 3-2:



74. dakikada Talisca'nın harika golü geldi. Trabzonspor ceza yayı ön çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalının klas vuruşunda top kaleci Onur Kıvrak'ın tuttuğu köşeden ağlarla buluştu: 3-3.

Aynı dakikada Rodallega'nın santra vuruşundan kaleye gönderdiği top, direkten döndü. Maçta son sözü Atiba Hutcinson söyledi. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün altıpas ön çizgisi üzerine gönderdiği ortaya Atiba Hutchinson kafayı vurdu. Top sol direğin yanından Trabzonspor ağlarıyla buluştu ve Beşiktaş maçtan 4-3 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve Bordo Mavililer 44 puanda kaldı.



Haftaya en yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 5 puan önünde giren Beşiktaş ise puanını 61'e çıkardı. Lig 2.'si Başakşehir, Pazartesi günü Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in olası bir beraberlik veya yenilgisi durumunda Siyah Beyazlılar, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını iyice artıracak.

NTV