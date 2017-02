Need For Speed 2018 Geliyor!

Uzun zamandan beri yeni versiyonu sonulmayan Need For Speed kullanıcılarda büyük bir beklenti oluşturduğu gibi paylaşılan son bilgilerde 2018 yılının Mart ayında EA tarafından yeni bir oyunun sunulacağı belirtildi.

Need For Speed 2018 Heyecan Yarattı!

Bugüne kadar piyasaya sunulan serilerde yüksek kullanıcı sayısına ulaşmayı başaran Need For Speed, 2018 yılında yapılacak yeni oyunuyla çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Need For Speed 2018 en çok heyecan yaratan detaylardan bir tanesi oyunun online bir şekilde desteklenmesi.

Öyle ki Need For Speed 2018 ile diğer oyuncular ile yarış yapmak, araçlarının geliştirilmesi ve farklı güncellemeler oyununda ön plana çıkacak özelliklerden olabilir. Online olarak desteklenecek bir Need For Speed özellikle performans konusunda herhangi bir sorun yaratmaması halinde kuşkusuz en çok tercih edilen oyun yarışlarından birisi olacak.

Oyun Yarışında Need For Speed 2018 Yeni Dönem Başlatacak

Son dönemlerde online oyunları yönelik pek çok farklı gelişme yaşanırken, Need For Speed 2018 bu beklentileri karşılayacak bir şekilde piyasaya çıkarsa kuşkusuz EA için en önemli kazanımlardan bir tanesi olacak. Bugüne kadar yapılan oyunlar piyasayı oldukça etkilerken kişiler oyun yarışı denildiğinde ilk olarak EA’nın Need For Speed serisini tercih ediyor.