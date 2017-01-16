Neden IoT'un Yapay Zekaya Neden Muhtaç?

Son zamanlarda IoT ve yapay zeka olarak adlandırılan yeni teknolojilere ne kadar hakimsiniz?

Güncellenme 16 Ocak 2017 19:16

Yapay zeka genellikle nesnelerin internetine (IOT) uygun olarak, giyilebilir ürünler ve ev aletleri gibi cihazlarda çalışır. Bu konuda iki yeni teknolojinin neden bir arada kullanılması gerektiği sürekli sorgulansa da nesnelerin internetinde yapay zeka olmadan başarıya ulaşılması mümkün değil. Basit bir şekilde söylemek gerekirse, IoT kullanım alanına yönelik bilgileri kolay bir şekilde toplayabilir. Ancak bu verilerin ne yapılacağı noktasında IoT tek başına yeterli olamaz. Yapay zeka bu noktada devreye girerek derlenen verilerden bilgilerden analitik ve karar verme gücü ile gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar. IoT, giyilebilir ürünler gibi farklı cihazları birbirine bağlama yeteneğine sahip olduğu gibi önümüzdeki yıllarda çok farklı cihazların etkileşim içerisinde çalışması görülebilir.

Yapay zeka'daki bu ilerlemelerin çoğu Yapay Sinir Ağı'ndan (veya YSA) gelir. İnsan beyninden esinlenilerek, biyolojik beyinlerin problemleri çözme biçimini, programlamaya tepki vermek yerine kendi kendine öğrenebilen ve kendilerini eğiten sistemler ile gevşek şekilde modeller. Bir sinir ağı ile, algoritmalar önce insanlar tarafından eğitilir. Zamanla, algoritmalar daha mantıklı hale geliyor ve kendi varsayımlarını yapıyor, böylece insan eğiticileri üzerinde daha az güveniyor ve böylece karmaşık problemleri çözüyor.

Sonuçta IoT tek başına yeterli değil. Sorunları çözmeye ve sadece verileri işleme koymaya veya bir gösterge panosunda göstermeye çalışan bir yeteneğe sahip olan IoT için verilerin işlenmesi noktasında her zaman yapay zeka en büyük yardımcı olacak.