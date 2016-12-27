Ncadde Hayat Residence satışa çıktı

Özyurtlar İnşaat'ın Esenyurt'ta yükselecek yeni projesi Ncadde Hayat Residence'ın satışları başladı.

Güncellenme 27 Aralık 2016 12:17

Özyurtlae İnşaat2tan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, Esenyurt'ta, inşa edilecek olan Ncadde Hayat Residence, 204 daire ve 8 ticari üniteden oluşuyor. 179 bin liradan satışa sunulan 1+1 ve 2+1 fiyatlar dikkati çekiyor.

Özyurtlar İnşaat'ın yapacağı daireler 60 ve 265 metrekare arasında büyüklüğe, 1+1 ve 2+1 daire tipi seçeneğine sahip.

28 bin metrekare üzerine inşa edilen Ncadde Hayat Residence'ın 2018 yılı aralık ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Projenin yatırım değerinin 40 milyon dolara mal olması bekleniyor.

Özyurtlar İnşaat'ın satışa çıkardığı Ncadde Hayat Residence, Esenyurt-Bahçeşehir yolu üzerinde, Esenyurt'un işlek caddesi olan Doğan Araslı Bulvarında yer alıyor.

TEM otoyolu bağlantısı güzergahında ve City Center projesinin hemen yanında yer alan proje, toplu taşıma araçlarına da yakın mesafede. Tüyap Fuar Merkezine 10 dakika, Atatürk Havaalanına ise 15 dakika uzaklıkta yer alan Ncadde Hayat Resindece, Özyurtlar Nmerkez Outlet AVM’nin hemen karşısında, Akbatı AVM'ye 5 dakika mesafede ve birçok alışveriş noktasına yakın konumda.

Şehrin göbeğinde yer alan proje, belediye, emniyet ve tapu müdürlüğü, hastane, okul, üniversite gibi pek çok lokasyon ile yan yana ve yürüme mesafesinde.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt, yeni bir proje açmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Bugüne kadar inşa ettikleri binalarda daire planlarının kullanışlı olmasına dikkat ettiklerini söyleyen Özyurt, yeni projelerinde de ailelerin konforuna önem verdiklerini kaydetti.

Siyasi ve ekonomik açıdan 2016 yılını zor bir yıl olarak değerlendiren Özyurt, “Gayrimenkul sektörü tüm zorluklara rağmen ayakta kalabilmesini bildi. Biz de Özyurtlar İnşaat olarak, tecrübe, birikimim ve öz sermayemizle bu zorlu yılı başarılarla geride bıraktık. Taahhüt ettiğimiz zamanda evlerimizi teslim ettik. 2016 yılı içerisinde iki projemizi hak sahiplerine verdik. Yıl bitmeden iki projemizi daha teslim edeceğiz. Yani bu yıl sonunda bin 350 aileyi daha ev sahibi yapıyoruz. Bize güvenenleri yarı yolda bırakmamanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özyurt, 2017 yılından umutlu olduklarını 2016 yılında beklenen konut artışının yeni yılda kendini göstereceğini ve ekonomik ve siyasi sıkıntıların etkisiyle temkinli davranan yatırımcının, 2017 yılında harekete geçmesini beklediklerini vurguladı.

AA