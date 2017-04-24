Nazlıaka'nın 'Gökçek' çıkışı: "Çöküşü daha hızlı olacak"

Referandum sürecinde 'hayır' kampanyası yürüten Bağımsız Milletvekili Nazlıaka, Ankara Belediye Başkanı Gökçek'in çöküşünün AK Parti'den hızlı olacağını söyledi.

Güncellenme 24 Nisan 2017 12:37

Referandum sürecinde yurt içi ve yurt dışında 'hayır' kampanyaları yürüten Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, referandumda Ankara'nın kaybedildiğine de değinerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in çöküşünün AK Parti'den daha hızlı olacağını öne sürdü.

16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği ve başkanlık sistemine geçiş referandumunda tek başına yurt içi ve yurt dışında ‘hayır’ çalışması yürüten Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara’da ‘hayır’ oylarının önde olduğunun açıklanması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaklaşık 2 saat sessiz kaldığını ve balkon konuşmasında olmadığını söyledi.

Yüzde 14'lük bir kayıp yaşandı

7 Haziran 2015 seçiminde Ankara’da yüzde 59,23 olan AKP- MHP oylarının 1 Kasım 2015’te yüzde 63’e yükseldiğini belirten Nazlıaka, “Oysaki referandumda Ankara’nın toplam 'evet' oyu 48,85. Yani yüzde 14’lük bir kayıp var. Görünen o ki AKP Başkent Ankara’da büyük bir yenilgi aldı. Çakma ödüllerle Gökçek’in kendini başarılı gibi gösterme çabası da bir işe yaramadı. Bırakın 100 bekleyip 95 almayı, Gökçek sınıfta kaldı” dedi.

"Gökçek’in çöküşü AK Parti’den hızlı olacak” diyen Nazlıaka, 16 Nisan anayasa değişiklik referandumunda ‘evet’ blokunun Ankara kaybını T24’ten Hülya Karabağlı'ya değerlendirdi.

Nazlıaka'nın açıklamaları şöyle:

Ülkemiz 16 Nisan günü tarihinin dönüm noktalarından biri olan referandum için sandığa gitti. Tüm devlet olanaklarını ve yandaş medyanın gücünü arkasına alan iktidar kazanabilmek için her yolu denedi. Mağduriyet ithal etme çabasından tutun, bazı anket firmalarını kullanarak sonuçları manipüle etmeye kadar uğraştı, durdu. Yetmedi; oylamaya dair tüm kanunsuzlukları ve usulsüzlükleri geçerli kılmaya çalıştı. Bugün evet oyu veren bir kesim de dahil; halkın en az yarısı için bu referandum şaibelidir, meşru değildir!

AK Parti Ankara'da büyük bir yenilgi yaşadı

16 Nisan referandumunda tek başına yurt içi ve yurt dışında ‘Hayır’ çalışması yürüten Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Ankara’da ‘hayır’ oylarının önde olduğunun açıklanması üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yaklaşık 2 saat sessiz kaldığını ve balkon konuşmasında olmadığını söyledi. 7 Haziran 2015 seçiminde Ankara’da yüzde 59,23 olan AKP- MHP oylarının 1 Kasım 2015’te yüzde 63’e yükseldiğini belirten Nazlıaka, “Oysaki referandumda Ankara’nın toplam 'evet' oyu 48,85. Yani yüzde 14’lük bir kayıp var. Görünen o ki AKP Başkent Ankara’da büyük bir yenilgi aldı. Çakma ödüllerle Gökçek’in kendini başarılı gibi gösterme çabası da bir işe yaramadı. Bırakın 100 bekleyip 95 almayı, Gökçek sınıfta kaldı” dedi.

Birgün