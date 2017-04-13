Narenciye ihracatı yüzde 14 arttı

Türkiye'deki narenciye ürünleri ihracatı eylül-mart sezonunda bir önceki döneme göre miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 7 artış sağladı.

Güncellenme 13 Nisan 2017 12:18

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narenciye ürünlerinin Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatında lokomotif görev üstlendiğinin altını çizerek, sektör temsilcilerinin önemli oranda döviz girdisi sağladığını söyledi.

Narenciye sektörünün Rusya ile yaşanan krizde alternatif pazarlara açıldığını hatırlatan Kaçmaz, Rusya'nın da Türk narenciye ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasıyla ihracatta yeniden atılım yaptıklarını ifade etti.

Kaçmaz, bu atılımın rakamlara da yansıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı içinde en önemli alt grup olarak öne çıkan narenciyenin eylül-mart aylarını kapsayan ihracat sezonunda bir önceki döneme göre miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 7 artış sağlandı. 2015-2016 ihracat sezonunda 1 milyon 378 bin 636 ton olan ihracatımızı 2016-2017 ihracat sezonunda ise 1 milyon 577 bin 979 tona çıkarttık. Bu sezonki ihracatımız karşılığında 795 milyon 971 bin 359 dolar döviz girdisi gerçekleşti."

Kaçmaz, "İhracattaki bu artış üretici ve ihracatçı kesimi başta olmak üzere tüm sektörün ilgilileri tarafından mutlulukla karşılandı." ifadelerini kullandı.

AA